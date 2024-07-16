Заскочити в останній потяг: як оновити військово-облікові дані 16 липня

Ще сьогодні, протягом 16 липня, військовозобов'язані мають можливість оновити свої облікові дані. Це можна зробити трьома способами.

Наразі вже понад 4 мільйони українок та українців уточнили свої облікові дані. Ті, хто з якихось причин не встиг ще цього зробити, мають ще один день.

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Де можна оновити дані

Щоб уникнути штрафу військовозобов'язані повинні протягом 16 липня:

звернутись у найближчий ТЦК;

звернутися до найближчого ЦНАПу;

завантажити застосунок Резерв+;

Нагадаємо, що чинним військовослужбовцям цю процедуру проходити не потрібно.

Громадяни, які не оновлять свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності із штрафами від 17 000 до 25 000 гривень.

Зазначимо, що штрафи не будуть виписуватися автоматично. Законодавством передбачено, що накладання штрафів відбувається протягом 3 місяців від моменту виявлення правопорушення до одного року від моменту його вчинення.

Штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, крім окремих винятків, а в разі оскарження такої постанови – не пізніш як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Якщо військовозобов'язаний відмовляється сплачувати кошти, або він їх немає, тоді застосовуються арешти майна.