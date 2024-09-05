"Я не військовий в Армія+": в Міноборони пояснили, як виправити цю помилку

В Україні вже майже місяць працює додаток для військових Армія+. Проте деякі військовослужбовці стикнулися з проблемою, що застосунок не ідентифікує їх як військових.

За інформацією Міноборони, додаток може не розпізнавати військового, якщо оператори ТЦК та СП не внесли або неправильно внесли дані про службу у реєстр "Оберіг". В цьому випадку, дані можна оновити без необхідності відвідування військкомату.

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Як виправити популярну проблему в Армія+

У відомстві зазначили, що багато військових скаржаться на те, що їх не ідентифікує додаток Армія+ і запитують: "Я не військовий в Армія+. Чому так?".

Міноборони вказало на кілька можливих причин цієї проблеми:

зараз застосунок доступний для військовослужбовців ЗСУ та Держспецслужби транспорту. Для інших Сил оборони України Армія+ буде доступна згодом. Цифровізація повинна торкнутись всього війська;

оператори ТЦК та СП не внесли дані про військову службу в реєстр Оберіг. Або внесли із помилкою.

Водночас у Міноборони розповіли, що дані можна оновити без необхідності відвідувати ТЦК, скориставшись додатком Резерв+.

Як оновити дані в Армія+ / Фото Міноборони