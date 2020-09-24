Кабмін ухвалив порядок отримання компенсацій за знищене житло на сході внаслідок збройної агресії Росії. Гроші отримають постраждалі, які мешкали на підконтрольній Україні території, будинки яких були зруйновані після 14 квітня 2014 року.

У державному бюджеті передбачено 20 мільйонів гривень на виплату компенсацій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Розмір компенсації буде визначено за показниками опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України. Він становитиме не більше, ніж 300 тисяч гривень.

Перший етап отримання компенсації

► Спочатку потрібно подати пакет документів до органу місцевого самоврядування/військово-цивільної адміністрації або центру надання адміністративних послуг за місцем розташування зруйнованого житла:

заяву про проведення обстеження житла за формою;

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копію документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

нотаріально завірені копії документів, що підтверджують наявність права власності у постраждалого на житло на момент подання заяви.

► Протягом 5 днів з моменту надходження заяви має надійти повідомлення про рішення та дату проведення обстеження. Воно здійснюється не пізніше, ніж за 30 календарних днів з моменту прийняття такого рішення.

Зверніть увагу. За бажанням заявник може долучитися до роботи комісії з обстеження. Зокрема, надавати пояснення, додавати інші необхідні документи чи інформацію, здійснювати фото- та відеофіксацію огляду житла.

► За наявності відповідних підстав необхідно протягом 3 робочих днів після проведення обстеження отримати від ОМС/ВЦА акт про проведення обстеження та довідку про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації.

► Згодом заявник може самостійно зареєструвати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно припинення права власності на його зруйноване житло. Для цього потрібно подати до держреєстратора акт обстеження житла та документ, який посвідчує право власності на майно.

Другий етап отримання компенсації

► На цьому етапі потрібно подати другий пакет документів до ОМС/ВЦА або ЦНАП за місцем розташування зруйнованого житла:

заяву про виплату грошової компенсації. В ній зазначаються реквізити банківської картки, на яку перераховується компенсація, а також вказується, що заявник не звертався за виплатою до інших ОМС/ВЦА;

копію довідки про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації;

копію акту обстеження житла;

інформаційну довідку (витяг) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності на житло у зв'язку з його знищенням.

► Після цього протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення заявник має отримати його копію, в якій буде вказаний розмір грошової компенсації або повідомлення про відмову у виплаті.

► Якщо комісія прийме позитивне рішення щодо виплати компенсації, її можна буде отримати на банківський рахунок протягом 5 днів після надходження бюджетних коштів до регіональних органів соціального захисту населення.



Інструкція з отримання компенсації за зруйноване житло на Донбасі / Фото з сайту Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України