Як отримати тимчасову домівку або необхідні речі: Мінцифри запустило спеціальний чатбот

Уже п'ятий день триває повномасштабна війна Росії проти України. Тим часом українська нація гуртується як ніколи раніше, чинить впевнений опір ворогу, а українці допомагають одне одному.

ЦНАПи перетворились на пункти турботи. Мінцифра і Corezoid запустили чатбот, що допоможе отримати переселенцям, військовослужбовцям і територіальній обороні необхідні речі або тимчасову домівку.

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Як це працює

Центри надання адміністративних послуг в:

Івано-Франківській,

Черкаській,

Вінницькій,

Волинській,

Львівській областях

вже переформатувались у пункти допомоги переселенцям, військовослужбовцям і територіальній обороні. Таку ініціативу поступово підхоплюють ЦНАПи й інших областей України.

Для того, щоб люди, які потребують допомоги, могли легше її отримати, Мінцифри запустило спеціальний чатбот у телеграмі. Щоб отримати допомогу, потрібно:

обрати потрібну область і населений пункт (перелік постійно розширюється);

вказати, яка саме допомога вам потрібна;

зателефонувати координатору (працює у режимі 24/7);

домовитись і отримати підтримку.

Яку допомогу можна отримати

Чатбот допоможе отримати:

тимчасову домівку;

речі першої необхідності;

спальники, каремати, матраци, ковдри, постільну білизну, рушники тощо;

воду, бакалію, солодощі, консерви, цукор, хліб та олію;

ліки та амуніцію;

туалетний папір й інші засоби гігієни;

одяг і взуття;

дитячі іграшки та харчування.

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