Як отримати тимчасову домівку або необхідні речі: Мінцифри запустило спеціальний чатбот

28 лютого 2022 , 11:49
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Джерело:

телеграм-канал Мінцифра

Уже п'ятий день триває повномасштабна війна Росії проти України. Тим часом українська нація гуртується як ніколи раніше, чинить впевнений опір ворогу, а українці допомагають одне одному.

ЦНАПи перетворились на пункти турботи. Мінцифра і Corezoid запустили чатбот, що допоможе отримати переселенцям, військовослужбовцям і територіальній обороні необхідні речі або тимчасову домівку.

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Як це працює

Центри надання адміністративних послуг в:

  • Івано-Франківській,
  • Черкаській,
  • Вінницькій,
  • Волинській,
  • Львівській областях

вже переформатувались у пункти допомоги переселенцям, військовослужбовцям і територіальній обороні. Таку ініціативу поступово підхоплюють ЦНАПи й інших областей України.

Для того, щоб люди, які потребують допомоги, могли легше її отримати, Мінцифри запустило спеціальний чатбот у телеграмі. Щоб отримати допомогу, потрібно:

  • обрати потрібну область і населений пункт (перелік постійно розширюється);
  • вказати, яка саме допомога вам потрібна;
  • зателефонувати координатору (працює у режимі 24/7);
  • домовитись і отримати підтримку.

Яку допомогу можна отримати

Чатбот допоможе отримати:

  • тимчасову домівку;
  • речі першої необхідності;
  • спальники, каремати, матраци, ковдри, постільну білизну, рушники тощо;
  • воду, бакалію, солодощі, консерви, цукор, хліб та олію;
  • ліки та амуніцію;
  • туалетний папір й інші засоби гігієни;
  • одяг і взуття;
  • дитячі іграшки та харчування.

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Автор: Сергій Зятюк