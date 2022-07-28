Як українцям підтвердити відстрочку від мобілізації

В Україні триває загальна мобілізація населення, тож усі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку. Водночас є винятки, коли військовозобов'язаним дають відстрочку від служби.

Хто має право на відстрочку

Комісар Харківського територіального центру комплектації та соцпідтримки Володимир Арап розповів про виключення для військовозобов'язаних.

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Військовозобов'язані українці мають право на відстрочку за сімейними обставинами:

утримання людини з інвалідністю;

батько-одинак;

батько трьох або більше неповнолітніх дітей.

Щоб підтвердити право на відстрочку потрібно з'явитися до військкомату й надати відповідні документи, наприклад, свідоцтва про народження дітей або посвідчення людини з інвалідністю, після чого працівники центру комплектування зроблять запис в обліковій справі військовозобов'язаного.

Тільки після цієї процедури чоловік офіційно отримає відстрочку, і на деякий період він буде звільнений від мобілізації.

Чи мають право на відстрочку випускники бакалаврату, які вступають на магістратуру

Чимало питань виникає у хлопців, які закінчили бакалаврат та планують вступати на магістратуру під час воєнного стану щодо відстрочки. Від моменту закінчення бакалаврату до формування списків студентів, тобто до 1 вересня, військовозобов'язаний не вважається студентом, а тому підлягає призову.

До слова – у МВС вважають, що підхід до мобілізації треба змінити: дивитись відео