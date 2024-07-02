Щоб не стояти в черзі: як згенерувати військовий квиток у Резерв+
Джерело:Міноборони
Міністерство оборони України показало, як отримати військово-обліковий документ без черг до ЦНАПу чи ТЦК. Для цього достатньо згенерувати його самостійно у застосунку Резерв+.
У Міністерстві оборони України показали детальну інфографіку.
Дивіться також Для цього треба змінювати закони: чи можуть у Резерв+ з'явитися електронні повістки
Потрібна копія військово-облікового документа, але немає часу стояти у черзі до ЦНАПу чи ТЦК? Її можна за кілька кліків згенерувати у застосунку Резерв+,
– йдеться у повідомленні.
Як згенерувати військово-обліковий документ
- Інструкція в інфографіці вказує, що спершу необхідно авторизуватися у застосунку Резерв+ та оновити свої військово-облікові дані, після чого ви отримаєте документ з QR-кодом.
- Далі необхідно натиснути на три крапки поруч з документом й вибрати опцію "Завантажити PDF".
- Потім на з'явиться можливість зберегти його на Goole Drive або відправити його собі на електронну пошту або месенджери. Крім того, якщо виникне необхідність, військово-обліковий документ можна роздрукувати.
Як згенерувати військово-обліковий документ / Інфографіка Міноборони
Юридична сила документа
У Міноборони нагадали, що з 18 червня військово-обліковий документ у Резерв+ отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення.
"Тому його копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно. Наприклад, при прийомі на роботу або отриманні послуг у ЦНАПі", - додали у відомстві.
Застосунок Резерв+
- Міноборони анонсувало тестування електронного бронювання для підприємств.
- У застосунку Резерв+ невдовзі буде можливість отримати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії. Тобто громадянам буде не обов'язково йти до ТЦК та стояти в черзі, аби просто отримати документ.