Вже інакше бачать можливий результат, – Резніков розповів, що таке перемога України для Заходу

Уже 433 добу повномасштабної війни наші захисники героїчно борються проти російського агресора. Що таке перемога України для західних партнерів, пояснив міністр оборони.

Олексій Резніков наголосив, що змінюється як ставлення західних лідерів до повномасштабної війни в Україні, так і оцінки можливого сценарію її завершення.

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Як західні партнери бачать перемогу України

Глава оборонного відомства нагадав, що переважна більшість країн-союзниць спочатку не вірили, що Україна спроможна не просто чинити опір, а перемагати. Однак, кожна операція звільнення від загарбників Київщини, Чернігівщини, Сумщини, потоплення "Москви", а ще деокупація Харківщини та Херсона тощо, давала західним партнерам розуміння, що ми не просто виживаємо, тож потрібно допомогти і дочекатися перемоги.

За словами Резнікова, чим більше ми даємо успіху, тим більше союзники розуміють, що хочуть бути партнерами в цій перемозі. Окрім того, коли люди побачили жахіття Бучі, Ірпеня, Ізюма, Балаклії, світ здригнувся, що це армія росіян-гвалтівників, мародерів і вбивць.

Змінюється і еволюція, і в головах лідерів країн, і вони вже інакше бачать можливий результат, вони вірять в те, що може бути перемога України вже свідомо. І тому вони по-іншому планують, де і як нам допомогти,

– наголосив міністр.

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"На умовах України"

Очільник Міноборони додав, що переважна більшість партнерів вже розуміють, що йдеться про перемогу у вигляді виходу на кордони 1991 року.

"Навіть якщо вони думають про якісь чергові рівні ескалації, якісь там червоні лінії – того звучить все менше і менше, тихіше і тихіше, і вони всі вже кажуть: "Перемовини? Окей! Ми підтримуємо Україну, коли вона буде готова, і на умовах України", – підсумував Резніков.