Як пережити зиму у прифронтових містах: поради щодо опалювального сезону

Через бойові дії у прифронтових містах очікується важке проходження опалювального сезону. У деяких містах розгорнуть місця обігріву, однак людям надалі рекомендують евакуюватися у безпечніші регіони.

Яка ситуація на Луганщині

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону розповів, що окупанти не відновлюють інфраструктуру на захоплених територіях. За його словами, на прикладі інфраструктури та критичних комунікацій люди побачили, що таке насправді "русський мір" і чого вартують обіцянки окупантів.

До теми Жителів Запорізької області просять утеплитися і запастися дровами: зима буде складною

Гайдай зазначив, що окупанти розповідали, що все відновлять та відбудують. Однак перед опалювальним сезоном, як констатував глава Луганської ОВА, нічого не відбувається.

Він заявив, що росіяни не зможуть відновити інфраструктуру, тому що 4 місяці поспіль руйнували її обстрілами. За його словами, загарбники вже говорять, мовляв, немає сенсу відбудовувати, наприклад, Попасну.

Також Гайдай розповів, що росіяни замість нормального централізованого водопостачання для людей у Сєвєродонецьку дали помиї.

Як до опалювального сезону готується Харківщина

Про те, як до опалювального сезону готується Харківщина, в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він повідомив, що 10 серпня відбулася нарада під керівництвом міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

Під час наради порушувалися питання підготовки до опалювального сезону та відновлення критичної інфраструктури. Синєгубов заявив, що Харківська ОВА співпрацює з міською владою.

До речі Чи вистачить газу для опалення житла українців: у Міненерго дали прогноз щодо цієї зими

Очільник Харківської ОВА підтвердив, що ТЕЦ-3 зазнала руйнувань і влада робить все, щоб розпочати зимовий опалювальний сезон за планом.

Стан відновлення ТЕЦ-3 Синєгубов не повідомив з міркувань безпеки. Він наголосив, що, крім ТЕЦ-3, під ударом була ТЕЦ-5. Обидві ТЕЦ є критичною інфраструктуру. Також росіяни знищили ТЕЦ у Чугуєві, яка мала на собі навантаження майже 40%.

У приватних будинках за можливості Синєгубов радить встановлювати альтернативні джерела опалення. Водночас у багатоповерхівках влада намагатиметься забезпечити тепло, оскільки пелети чи буржуйки не врятують людей.

Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині облаштують місця обігріву. Наразі триває підготовка щодо закупівлі відповідного обладнання.

У Миколаєві закликають евакуюватися

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі телемарафону розповів, що температурні режими в цьому опалювальному сезоні будуть меншими.

Якщо раніше ми добивалися, щоб у квартирах було +18+21, то сьогодні ці параметри будуть меншими. Не можу сказати, які точно, але вони будуть меншими,

– сказав він.

Сєнкевич прокоментував те, чи будуть у Миколаєві облаштовані місця обігріву. Щодо цього він спілкувався з міністром розвитку громад та територій України Олексієм Чернишовим. Зокрема, йшлося про те, щоб місця обігріву облаштувати у спортзалах та школах.

На думку мера Миколаєва, облаштовувати місця обігріву небезпечно через постійні обстріли. Відтак, він рекомендує миколаївцям евакуюватися з міста.

Дізнайтесь більше – до чого готуватись взимку: дивіться відео