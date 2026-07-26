Якщо у багатоповерхівці старі вікна, неутеплені стіни, холодний підвал, проблемний дах або незбалансована система опалення, тепло швидко втрачається. Влітку ця ж проблема проявляється інакше: квартири швидко перегріваються і погано тримають комфортну температуру. Тому літо – це не пауза перед наступним опалювальним сезоном, а час підготувати будинок. Поки немає холодів, можна оцінити його стан, знайти найслабші місця, домовитися з мешканцями і спланувати роботи, які допоможуть узимку менше втрачати тепло. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Чому старі багатоповерхівки погано тримають температуру

Більшість багатоповерхівок, збудованих у радянські часи, не були розраховані на сучасні вимоги до енергоефективності. Їх проєктували за нормами 1960 – 1980-х років, коли теплоізоляції приділяли значно менше уваги. Тому багато таких будинків погано захищають мешканців і від холоду взимку, і від спеки влітку.

Найбільший вплив мають стан стін, даху, підвалу, дверей і системи опалення. Якщо стіни та дах майже не утеплені, будинок швидко охолоджується взимку і швидко нагрівається влітку. У панельних будинках це особливо відчутно, бо їхні конструкції часто мають слабший захист від зовнішньої температури.

Старі дерев'яні вікна й двері зі щілинами також погіршують ситуацію. Взимку через них виходить тепло, а влітку вони не допомагають утримувати прохолоду. Природна вентиляція без сучасних рішень теж призводить до втрат: у холодний сезон тепле повітря просто виходить назовні.

Окремо варто говорити про систему опалення. У багатьох старих будинках вона централізована, зношена і не дає мешканцям нормально регулювати температуру в квартирах. Труби можуть бути без ізоляції, стояки й радіатори засмічені, а вся система розбалансована. Через це тепло розподіляється нерівномірно: комусь його бракує, а хтось змушений відчиняти вікна посеред зими.

У середньому втрати тепла в таких будинках можуть сягати до 50%. Додаткові витрати можуть виникати і в мережах централізованого опалення. Це означає, що мешканці платять не лише за тепло, яке доходить до квартир, а й за те, що втрачається через стіни, дах, підвал, старі труби, вікна та двері.

Чому в будинку одним холодно, а іншим спекотно

У старих багатоповерхівках різниця температур між квартирами може бути дуже відчутною. Мешканці одного будинку можуть описувати зовсім різні умови: на одному поверсі холодно, на іншому – надто жарко, у кутовій квартирі доводиться додатково утеплюватися, а в іншій – батареї гріють занадто сильно.

Між першим і останнім поверхом перепад температури може становити до 5 градусів, а іноді й більше. Перші поверхи часто охолоджуються через близькість до підвалу і ґрунту. Верхні поверхи можуть отримувати більше тепла через особливості руху гарячої води в системі. Кутові квартири зазвичай холодніші на 2 – 4 градуси, бо мають більше зовнішніх стін і сильніше піддаються впливу вітру.

Якщо система опалення не збалансована, перепади температури в різних частинах будинку можуть бути ще більш відчутними. Тому проблема часто не в окремій квартирі, а в усьому будинку: у його конструкціях, трубах, радіаторах, вентиляції, системі опалення та управлінні.

Саме тому просте рішення на рівні однієї квартири не завжди допомагає. Можна поставити нове вікно або намагатися "прикрутити батарею", але якщо будинок працює як неналаштована система, частина мешканців усе одно мерзнутиме, частина – перегріватиметься, а витрати залишатимуться високими.

Що справді допомагає зменшити втрати тепла

Найкраще працює не один окремий захід, а комплексна термомодернізація. Її логіка доволі проста: спершу будинок має менше втрачати тепло, а потім система опалення має подавати його рівномірно і в потрібній кількості.

Найперше варто звернути увагу на фасад, дах і підвал. Утеплення зовнішніх стін, особливо в панельних будинках, може суттєво знизити тепловтрати. Утеплення горища або даху дає додаткову економію, а утеплення підвального перекриття допомагає зменшити втрати на перших поверхах.

Важливе значення мають також вікна, двері та герметизація. Енергоефективні вікна, утеплені вхідні двері в під'їздах і усунення щілин допомагають зберігати тепло. Але ці роботи мають бути частиною загального плану. Якщо просто замінити вікна без урахування стану фасаду і вентиляції, можна отримати нові проблеми, наприклад конденсат або грибок.

Не менш важливою є модернізація системи опалення. Гідравлічне балансування допомагає рівномірніше розподілити тепло між поверхами і квартирами. Терморегулятори на радіаторах дають мешканцям більше контролю над температурою. Ізоляція труб у підвалі, промивка стояків і радіаторів також зменшують втрати та підвищують ефективність системи.

Окрему роль відіграє тут індивідуальний тепловий пункт. Він дозволяє регулювати температуру в будинку залежно від погоди і платити за фактичне споживання тепла. Без такого регулювання будинок часто отримує не стільки тепла, скільки йому потрібно, а стільки, скільки подає система.

Коли всі ці заходи поєднуються, вони підсилюють один одного. Утеплення зменшує потребу в теплі. Індивідуальний тепловий пункт оптимізує подачу. Балансування допомагає рівномірно розподілити тепло. Ізоляція труб зменшує втрати всередині будинку. У результаті комплексна термомодернізація може забезпечити істотну економію споживання тепла – часто на рівні десятків відсотків, а в окремих випадках і більше.