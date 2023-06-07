Рівень води у Дніпрі повернеться до стану 1940-их років: Каховське водосховище спустошується

Після того як окупанти підірвали Каховську ГЕС рівень води у водосховищі почав знижуватись, а в певних районах Херсона, навпаки, підійматися. Ймовірно, ситуація з водою в Дніпрі в недалекій перспективі може повернутись до того стану, який був до побудови греблі.

Історія Каховського водосховища розпочинається у 50-тих роках минулого століття після початку роботи гідроелектростанції в цьому регіоні. Існувало воно усі ці роки завдяки греблі, що затримувала воду, однак 6 червня її зруйнували росіяни.

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Історичні карти 1943 року

Аналітики з Defence express знайшли мапи, на яких видно, який вигляд мало Дніпро до побудови на ньому цієї дамби та створення водосховища.

Однак стверджувати, що вода стовідсотково повернеться до рівня 1940-их років не варто, адже вище Запоріжжя існує каскад ГЕС, який продовжує функціонувати та впливати на ситуацію.



Який вигляд мав Дніпро до побудови греблі / Мапа 1943 року

Зазначимо, що замість водосховища на Дніпрі в той час в тому районі були величезні заболочені плавні. Власне, їх затопила влада, коли створювала греблю.

Різні ділянки Дніпра до та після побудови греблі: фото карт за 1943 рік

Додамо, що довжина Каховського водосховища до підриву греблі становила 230 кілометрів. Як відомо, воно тягнеться від Запоріжжя аж до Нової Каховки та має:

середню ширину – у 9,4 кілометра;

найбільшу ширину – у 24 кілометри;

загальну площу – у 2155 квадратних кілометрів;

об'єм – у 18,2 кубічних кілометрів.

Це водосховище було важливим, зокрема, для функціонування Запорізької АЕС в Енергодарі. Завдяки йому відбувалось охолодження реакторів.

Поки ситуація така, що води хватає для роботи ЗАЕС, однак не виключено, що все може змінитися.

Найкритичніша ситуація

За словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя найвищий рівень води після катастрофи – у мікрорайоні Корабел у місті Херсоні. Вода піднялася аж на 3 метри, через що доводиться евакуйовувати людей.

Водночас глава Міненергетики Герман Галущенко констатував, що підрив дамби порушив цілісність усього вузла. Це означає, що може виникнути дефіцит потужностей в енергетичній системі.