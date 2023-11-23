Як правильно під'єднати генератор до будівлі

На носі зима і багато українців хочуть під'єднати до будинку генератор чи електростанцію. Будь-яка електростанція є об'єктом підвищеної небезпеки та потребує дотримання належних умов експлуатації.

Роботи з приєднання електростанції до мереж будівлі виконували спеціалісти. Однак з загальними вимогами експлуатації ознайомитися не завадить.

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Головні вимоги встановлення генераторів та електростанцій

Передусім варто ознайомитися з інструкцією від виробника. Її варто дотримуватися обов'язково.

Також важливо знати, що:

генератори не можна використовувати в багатоквартирних будинках (навіть на балконі);

електростанції можна встановлювати тільки на відкритому повітрі не менше ніж за 6 метрів від вікон, дверей або гаражів, а відстань до стін та іншого обладнання має бути більша за один метр.

Попри те, що генератор не можна встановлювати у квартирі чи своїй кімнаті, його потрібно захистити від атмосферних опадів та підтоплень. Він завжди повинен бути сухим, адже якщо торкнутися мокрого генератора або підключених до нього приладів, можна отримати ураження струмом.

Щодо електростанції, то перед заправкою електростанції їй потрібно дати охолонути, інакше паливо може спалахнути та викликати пожежу і поранити людину.

Звичайно, що біля генераторів те електростанцій не можна зберігати запаси бензину.

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