Як після Другої світової: жахливі наслідки обстрілів Чернігова
6 березня 2022 , 12:11Читать новость на русском
Вже 11 день Росія цинічно та жорстоко вже котрий обстрілює житлові райони Чернігова. Зокрема окупанти використовують зброю невибіркової дії.
Зазвичай така зброя застосовується проти військово-промислових об'єктів та фортифікаційних споруд.
До теми На Чернігівщині внаслідок обстрілів є загиблий і травмовані
Війська тримають оборону та не дають ворогу взяти місто, але наслідки російського "визволення" нагадують наслідки Другої світової війни.
Загалом Чернігів є одним з найбільш зруйнованих міст внаслідок російського вторгнення.
У мережі оприлюднили відео місцевої жительки, яка показала наслідки руйнувань:
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