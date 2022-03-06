Як після Другої світової: жахливі наслідки обстрілів Чернігова

Вже 11 день Росія цинічно та жорстоко вже котрий обстрілює житлові райони Чернігова. Зокрема окупанти використовують зброю невибіркової дії.

Зазвичай така зброя застосовується проти військово-промислових об'єктів та фортифікаційних споруд.

До теми На Чернігівщині внаслідок обстрілів є загиблий і травмовані

Війська тримають оборону та не дають ворогу взяти місто, але наслідки російського "визволення" нагадують наслідки Другої світової війни.

Загалом Чернігів є одним з найбільш зруйнованих міст внаслідок російського вторгнення.

У мережі оприлюднили відео місцевої жительки, яка показала наслідки руйнувань:

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