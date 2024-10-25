Як Південна Корея може допомогти Україні: Черник назвав можливу зброю для передачі

На тлі появи військових КНДР на українському фронті відреагувала Південна Корея, виявивши готовність надати Україні допомогу. Наразі йдеться про військових консультантів та розвідників, але в Сеулі також розглядають і прямі постачання озброєння.

Міркуваннями про це з 24 Каналом поділився військовий експерт Петро Черник, розповівши, яка саме зброя Південної Кореї стала б у пригоді Силам Оборони. Мова також і про цифрові технології.

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Чим Південна Корея може допомогти Україні

За словами військового експерта, Південна Корея – великий світовий хаб якісної зброї. Тож передусім було б корисно отримати далекобійне ракетне озброєння, про яке Україна так довго просить західних партнерів. Окрім того, це могли б бути літаки та артилерія.

Передусім, це важкі балістичні та крилаті ракети, дальністю від 300 до 1500 кілометрів, з бойовою частиною до 1 тони. Буквально у червні почалося серійне виробництво літака KF-21, це аналог F-16. І найголовніше, це артилерія, у них є установка K-9 під калібр 155 міліметрів, це аналог PZ-2000,

– зазначив Черник.

Також військовий експерт додав, що у Південній Кореї є чимало цифрових розробок, які можна було б використати для систем РЕБ та дронів Сил оборони.

Головне, що треба аби Україна отримала південнокорейську зброю, це політична воля керівництва країни. Водночас саме в Південній Кореї одними з найперших прокоментували появу військ КНДР на боці Росії.