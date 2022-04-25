Як подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно: адвокат назвав кроки для власників житла

Тисячі українських сімей залишилися без домівок через війну, яку розв'язала Росія. Лише за попередніми даними, в країні зруйновано понад 14 тисяч будинків. Втім, уряд пообіцяв, що українці отримають компенсацію.

Фінальної версії цієї законодавчої ініціативи поки немає, але заявки на відшкодування вже можна подавати. Про те, яку суму компенсації зможуть отримати українці, що потрібно доопрацювати в законопроєкті та чому ці ініціативи поки не надто реалістичні, – сайту 24 каналу розповів керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Лещенко, Дорошенко і партнери", кандидат юридичних наук Олександр Лещенко.

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Що пропонує законодавство

За словами Олександра Лещенка, профільними міністерствами ще не затверджувався правовий акт, яким би регулювався порядок відшкодування шкоди майну, заподіяної внаслідок бойових дій. Існуючі правила (постанова КМУ №767) були підтримані ще у 2020 році та зміни до нього урядом наразі не вносились. Втім, 26 березня 2022 року уряд ухвалив постанови.

Затвердження цих нормативно-правових актів – це певне просування з боку держави до відповідних механізмів компенсації пошкодженого майна, втім воно не є запорукою навіть надії на таку компенсацію, й на те є низка об'єктивних причин.

Наразі існуючі нормативно-правові акти не є досконалими. Поки відсутній і нормативно-правовий акт, яким би визначалась методика визначення вартості пошкодженого військовими діями майна, а отже це питання однозначно стане предметом низки судових спорів. На практиці можуть виникати питання щодо юридичної оцінки повного знищення майна (а отже, відповідно в реєстрі слід робити державну реєстрацію припинення права власності) чи часткового знищення майна (яке можливо відновити). Важливо й те, що розмір компенсації обмежений сумою 300 тисяч гривень за один об'єкт нерухомого майна,

– пояснив Лещенко.

Для того, аби отримати компенсацію, потрібно зібрати чимало документі та доказів / Фото 24 канал

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Алгоритм дій для отримання компенсації від держави

Адвокат пояснив, що в першу чергу фізичним особам (про юридичних осіб у відповідному порядку мова не йде) слід подати заяву (повідомлення) з інформацією про пошкоджене та/або знищене майно.

Поки є два способи для подання заявки на відшкодування:

програмними засобами Єдиного державного вебпорталу послуг, зокрема з використанням програмного застосунку Дія (одразу робимо застереження, що фактично юридичні особи таку заяву цим шляхом зробити не можуть);

через адміністратора Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через нотаріусів (на момент здійснення цього коментаря відсутній реальний механізм повідомлення про пошкоджене чи знищене майно).

У цьому повідомленні має бути наступна інформація:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків особи (у разі подання з використанням мобільного застосунку чи порталу Дія) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті – у разі подання через портал Дія);

контактні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв'язку (за наявності);

відомості про нерухоме майно:

тип об'єкта нерухомого майна (квартира, інші житлові приміщення в будівлі, приватний житловий будинок, садовий та дачний будинок);

реєстраційний номер нерухомого майна згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за наявності);

загальна площа нерухомого майна. У разі відсутності точної інформації щодо загальної площі нерухомого майна зазначається орієнтовна площа;

адреса (місцезнаходження) нерухомого майна;

інформація про те, що нерухоме майно є об'єктом культурної спадщини (у разі потреби);

відомості про кількість осіб, що проживали в нерухомому майні;

відомості про пошкодження або знищення нерухомого майна (дата та орієнтовний час настання події, опис пошкодження, фото-, відеофіксація (за наявності).

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До відповідного повідомлення слід, на нашу думку, приєднувати у сканованому вигляді відповідні документи, що підтверджують кожну із передбачених обставин. З відеофайлами та фотографіями слід враховувати обмежену здатність застосунку Дія відправляти відповідні електронні файли,

– порадив Лещенко.

Відповідальними за визначення заподіяної шкоди є обласні та Київська міська державні адміністрації, а на період воєнного стану – військові адміністрації. Методику визначення розміру збитків Мінрегіону та Мінреінтеграції не затверджено.

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Як отримати компенсацію

Для отримання грошової компенсації необхідно провести обстеження зруйнованого або пошкодженого нерухомого майна. Для цього слід звернутись із заявою про проведення обстеження до органів місцевого самоврядування, а у випадку їх відсутності – до відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів за місцем знаходження майна.

До заяви слід додати копії паспорту та реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), або документа, що посвідчує особу, та копії документів, що підтверджують права власності на знищене майно.

За результатами обстеження комісія з обстеження складає акт обстеження у двох примірниках, один з яких надається заявнику або його представнику. У разі незгоди із висновком комісії з обстеження заявник має право на повторне обстеження (перегляд висновку) комісією,

– наголосив адвокат.

За його словами, заявник або його представник також мають право надати комісії з обстеження експертні висновки, звіти або інші документи фахівців проєктних і науково-дослідних організацій та інших суб'єктів господарювання, що мають право на здійснення будівельно-технічної експертизи та/або технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.

Зверніть увагу: такі документи є обов'язковими для врахування комісією з обстеження під час складання акта обстеження.

Після цього власнику майна видадуть довідку. Тоді заявнику треба внести відомості про припинення права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на знищене майно (у випадку його повного знищення) чи у відповідному розділі внести відомості про пошкодження та описати їх.

Як бачимо, існуючі порядки мають суттєві недоліки у першу чергу, що пов'язано з обмеженим розміром компенсації, які фактично у певних випадках навіть не будуть покривати реальний розмір збитків. Сподіваємось, що розробку та затвердження вказаної методики буде надано відповідним експертам, через що і не є зрозумілим який розмір компенсації слід очікувати потерпілим,

– додав Олександр Лещенко.

Українці можуть отримати компенсацію за зруйноване майно / Фото Getty Images

Важливим також є питання щодо Європейського суду з прав людини. За словами фахівця, в усіх випадках шанси отримати компенсацію фізичним та юридичним особам є незначними. Для того щоб був позитивний результат, необхідно ініціювати відповідні юридичні процедури та механізми, направлені на збирання доказів й доведення обставин, що підлягають доведенню.

Надалі отримання рішення національного суду, що не означатиме автоматичну компенсацію з урахуванням виключення Росії з членів Ради Європи та денонсації Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.

Отже, констатуємо, що наразі ефективний спосіб захисту й відновлення порушених прав в Україні відсутній. Шкода, заподіяна майну фізичних та юридичних осіб до 16 вересня 2022 року, може бути відшкодована в межах звернення до Європейського суду з прав людини чи інших міжнародних установ,

– підсумував експерт.

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