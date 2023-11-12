Командири готуються: як дощі можуть змінити ситуацію на фронті

Погода в Україні упродовж останніх тижнів – доволі лагідна, як для першої половини листопада. Водночас якщо почнуться затяжні зливи, це суттєво ускладнить ситуацію на фронті.

Деталі розповів Олександр Штупун – речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку – в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Він наголосив, що значні дощі ускладнять ситуацію на фронті.

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Якщо підуть значні дощі, то буде досить важко застосовувати техніку як нам, так і ворогу. Тому очікуємо зміни. Наше керівництво і наші командири на місцях готуються до будь-яких ситуацій,

– наголосив Штупун.

У такому випадку перевага буде за авіацією, артилерією та безпілотниками.

Що відбувається на фронті

Російські окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку. Ворог без жодного успіху намагається повернути втрачені позиції. Зокрема, під Кліщіївкою. Вона розташована за 2 кілометри від Бахмута. Повідомляють, що, на жаль, від маленького населеного пункту залишилися лише руїни.

Ворогу завдають колосальних втрат. Станом на 12 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 311 750 окупантів. Окрім того, знищують дуже багато зброї й техніки ворога.