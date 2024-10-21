Українська погода на боці СОУ: чим зайняті ЗСУ та окупанти на Сході восени

Погіршення погодних умов впливає на інтенсивність боїв. Мороз та опади ускладнюють просування техніки та бійців як з українського боку, так і з ворожого.

Але цей час Сили оборони України використовують з користю – перегруповуються і не тільки. Більше 24 Каналу розповів офіцер 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

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Як погода впливає на дії Сил оборони України

"Ми на своїй землі, хай там як. Ми відчуваємо це, і знаємо. Ми відчуваємо теплу підтримку нашого тилу, зокрема громадян. Тих, хто протягом всього періоду повномасштабного вторгнення допомагає, і допомагав до цього", – наголосив Цехоцький.

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За словами військовослужбовця, Сили оборони України готові до будь-яких погодних умов.

А для ворога, сподіваюсь, що під ними горить земля й у болоті, й у воді. Окупанти це також розуміють,

– наголосив офіцер 59 ОМПБр.

Дощі та болото ускладнюють намагання росіян просуватися і відповідно проводити штурми. Українські захисники також постають перед труднощами, але використовують опади для перегрупування та проведення робіт з розмінування. Тому українська погода завжди на боці СОУ.