США загралися: їхня політика щодо Європи може обернутися неочікуваними наслідками

Нинішня політика адміністрації Трампа призвела до суттєвих змін у Європі. Тепер Європа більш незалежна від Сполучених Штатів.

Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу зазначив, що європейці зрозуміли, що можуть і без США подбати про власну безпеку. Українська армія може стати гарантом безпеки на східному фланзі.

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"Є український ВПК, який може замінити американський за багатьма позиціями – і дешевше, і швидше може багато чого зробити. Франція та Велика Британія можуть дати ядерні гарантії. І виявилося: а навіщо тут США в цій конфігурації? Навіщо платити 5% ВВП, якщо можна вкластися у 3,5%", – сказав Тарас Загородній.

Він додав, що Україна стала невід'ємною частиною європейської безпеки, а ЄС став повноцінним.

Тепер усі не так уже й бояться виведення американської армії. Виводьте, навіщо ви потрібні, якщо не будете воювати проти Росії,

– сказав Загородній.

Він переконаний, що США можуть втратити партнерів, які раніше купували в них зброю.

Важливо! Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Європа братиме участь у майбутніх переговорах. Її представлятимуть Велика Британія та Франція.

Тепер Європа, ставши більш незалежною та самостійною, може вимагати від Сполучених Штатів Америки зниження цін на озброєння, а також доступу до електроніки та технологій. На думку Загороднього, США нині перебувають у вразливій позиції.