Король готівки: як Порошенку вдається бути і політиком, й олігархом

Для чого Петру Порошенку 2,5 тонни грошей та яких репресій він боїться.

Навесні 2020 року щойно відновлена українська версія журналу Forbes зазнала масованої атаки. Причиною став рейтинг найбагатших людей України, а саме – третя позиція, яку зі статками на суму в 1,4 мільярда доларів посів народний депутат і професійний політик Петро Порошенко.

Актуально Найзаможніші люди світу: хто з українців потрапив до рейтингу Forbes

Чисельна група інтернет-тролів з команди підтримки п'ятого президента вимагала від головного редактора Володимира Федоріна спростувань, чим довела медіаменеджера мало не до істерики.

Той ще довго пояснював в інтерв'ю та соцмережах, як міг президент воюючої країни так ефектно примножити статки (з 560 мільйонів у 2016 році до 1,4 мільярда в 2020 році), розповідав про методику підрахунків і навіть обіцяв, що незабаром Порошенко опиниться у глобальному рейтингу мільярдерів "Форбсу".

Слухати пана Федоріна ніхто не став: пресслужба новоспеченого мільярдера записала головного редактора поважного видання до агентів впливу президента Зеленського, а інфокомсомольці продовжили набіги на фейсбук-сторінку головного редактора.

"Повернення Порошенка в рейтинг мільярдерів", коли він буквально за останні дні травня 2020 року "розбагатів" на сотні мільйонів доларів – це спецоперація з метою дискредитації лідера опозиції. Ключову роль у цій операції зіграв член політради "Руху нових сил", і віп-агітатор Володимира Зеленського в президентській кампанії 2019 року. Це – класичний зразок фейкових новин. Як сподівається Петро Порошенко, цей фейк не буде надалі поширюватися авторитетними засобами масової інформації,

– з болем писала тоді пресслужба Порошенка.

Незабаром інформацію своєї української доньки підтвердив глобальний Forbes, а Петру Порошенку довелося примиритися зі статусом мільярдера та олігарха. Вибачатись перед українськими журналістами за цькування, звісно, ніхто не став, а тому фінальні стадії прийняття пройшли вже тихо й без зайвого пафосу.

Здивування та навіть обурення прихильників Порошенка можна було зрозуміти, адже він вже років з 25 працює політиком і, за логікою, не має часу на справи бізнесові. Але ні, Петро Олексійович як той цезар – береться одразу за кілька справ одночасно і досягає успіху. Матеріального.

Річ у тому, що насправді Порошенко – ніякий не політик, він як був, так і залишився бізнесменом. Просто використовує своє перебування у владі, а в ній він був з часів Кучми, заради прикриття свого бізнесу. Тобто, як олігарх.

Так, він служив Ющенку й був головним "любим другом", не загубився при Януковичу та був міністром, заради того, щоб лишитися при владі – вітав Харківські угоди та пояснював, як гарно дружити з Росією. Згодом Порошенко сам став президентом й зміг масштабувати свій бізнес, залучити своїх молодших партнерів – Гладковського, Кононенка та інших до нових схем, не забувати про офшори, а ще – знаходити час на елітний відпочинок. І "сліпий траст" тут ні до чого – просто Петро Олексійович така талановита людина, яка завжди встигає і завжди успішна.



Кадр з мультсеріалу "Качині історії"

У 2019 році Порошенко заявив, що не програвав на жодних виборах. І це дійсно так, адже нині він знову при владі – цього разу в статусі народного депутата та фактичного керівника впливової парламентської фракції та нечисельної, але агресивної групи підтримки, так званої "вулиці". Завдяки цьому бізнес Петра Порошенка в плюсі, а він сам стає щороку багатшим.

До теми Найвпливовіші люди України: хто потрапив до списку багатіїв

Станом на 2021 рік Петро Порошенко підкорився долі й статус мільярдера вже не заперечував (а ще став багатшим на 200 мільйонів доларів). Але все одно зумів здивувати. В електронній декларації політик вказав нечувану навіть для Скруджа Макдака кількість готівки.



Кадр з серіалу "Пуститися берега"

Виявилось, що Порошенко тримає у готівці 51,2 мільйона доларів і 423,3 мільйона гривень, що сумарно в гривневому еквіваленті складає понад 1,8 мільярда гривень. Для кращого розуміння подаємо цю суму цифрами – 1 800 000 000.

До теми Найбільше серед всіх нардепів: скільки готівки задекларував Порошенко

Якщо припустити, що американську валюту родина колишнього керманича України зберігає суто купюрами по 100 доларів, то вийде 512 кілограмів доларів. Гривні, якщо міряти купюрами по "200" – понад 2 тонни. Таким чином, Петро Порошенко десь вдома у себе зберігає понад 2,5 тонни грошей.

Таку кількість грошей фізично складно уявити. Не менш складно такі гроші транспортувати та зберігати, адже для цього необхідні величезні сейфи. Й той склад, що був у Волтера Вайта з "Пуститися берега", у цьому випадку буде замалим.

Також важко уявити, яка армія то все добро охороняє: враховуючи суму, це має бути щось на кшталт загону з блокбастеру "Армія мерців". Не менше.



Кадр з телефільму "Армія мерців"

Пояснення виходу політика в кеш також виявилось феєричним.

Порошенко був вимушений зняти з рахунків у банку 51 мільйон доларів і 423 мільйони гривень через політичні репресії влади та її постійні спроби арештувати активи лідера опозиції. Усі ці кошти будуть повернуті в банк після припинення політичних репресій,

– заявили у пресслужбі Порошенка у відповідь на запит "Радіо Свободи".

Щоправда, у пресслужбі вирішили не уточнювати, які саме репресії та проти кого, але, схоже, що мова йде про бізнесового партнера колишнього президента Віктора Медведчука. За часів правління Порошенка кум Путіна та колишній перший радник Кучми зумів вилізти з тіні та навіть отримав статус олігарха. Не такого заможного, як Петро Олексійович, але все ж таки.

Порошенко надав Медведчуку економічні преференції та зробив його фактичним монополістом на ринку дизпалива, повернув у медійну площину та дав тому можливість стати телемагнатом. На справедливу критику з приводу возвеличення Медведчука весь час свого правління Порошенко говорив про вимушену необхідність і пояснював процвітання агента впливу РФ тим, що інакше "Путін нападе".



Кадр з повчального мультфільму "Золота антилопа"

У 2021 році новий президент прикрив лавочку, а РНБО закрила пропагандистські канали Медведчука та застосувала проти нього санкції. Закриття свого пропагандистського каналу "Прямий" дуже боявся й Порошенко, тому наважився переписати його з зіц-голови з темним минулим Макеєнка на себе. Так Петро Порошенко став офіційним працедавцем чималої когорти працівників ідеологічного фронту. І змушений їм офіційно платити гроші, а не так, як раніше.