Непросто, але можливо: як потрапити до лав ССО і як допоможе їх перший рекрутинговий центр

Сили спеціальних операцій – особливий рід військ, значна частина діяльності якого є втаємниченою для загалу. Та це і не дивно, адже підрозділи ССО вважають елітними військами й одними з найновіших в Україні, що повністю працюють за стандартами НАТО.

І якщо колись в цивільних громадян існували питання: "А як же потрапити в ССО?", відповідь уже є. Сили спеціальних операцій відкриті для охочих, про що і свідчить відкриття першого рекрутингового центру в Києві, яке відбулося 18 травня. Окремі підрозділи вже мають власні центри в різних містах України, проте відтепер ще й існує великий загальний центр у столиці, де кожен охочий може спробувати свої сили на бажаній посаді в омріяній бригаді.

У чому переваги нового рекрутингового центру, як він функціонуватиме і що варто знати тим, хто бажає спробувати долучитися до лав ССО, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Хто втілив проєкт центру рекрутингу ССО

Презентували новий рекрутинговий центр ініціатори його створення – бійці ССО. Віктор Шевченко в цивільному житті був юристом, а протягом 2015 – 2016 років боронив нашу країну в АТО. З 2018 року став резервістом ССО і за день до повномасштабного вторгнення був призваний до їх лав. Тому російське вторгнення Віктор зустрів фактично зі зброєю в руках.

Побратим Віктора, Олег Волошинович, до повномасштабного вторгнення також був успішним юристом, але 25 лютого 2022 року долучився до лав ТрО та боронив Київ від російських загарбників. Згодом долучився до лав ССО.



Віктор Шевченко та Олег Волошинович / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Чоловіки пройшли різний шлях до війська, але обоє розуміють, що багатьом на цьому шляху потрібна підтримка та допомога. Саме це буде одним із завдань рекрутингового центру. За словами ініціаторів, для рекрутів у цьому центрі все лише починатиметься і підтримку вони мають отримувати не до моменту потрапляння в бригаду, а до кінця служби.

Яка мотивація підрозділів ССО

Віктор Шевченко наголошує, що підрозділи ССО відмінні від інших родів військ, адже вони повністю працюють за стандартами НАТО. А ще – у підрозділах хоч і не так багато людей, як би хтось міг подумати, але вони всі працюють злагоджено.

Ми єдина сім’я. Ми зграя. Ми готові жертвувати собою для здоров’я і життя побратимів. Наша виразна відмінність від усіх інших видів та родів військ – це те, що ми сильно бережемо і дуже цінуємо наших братів і сестер, які поруч,

– наголошує Шевченко.

Водночас він відзначає, що потрапити до ССО – не просто, але все ж можливо. І зараз ці можливості більші, ніж раніше, адже двері рекрутингового центру відкриті для всіх охочих та зацікавлених.



Рекрутинговий центр ССО / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Олег Волошинович зазначив, що серед цивільних існує багато страхів, пов'язаних зі службою у війську, зокрема через ризики. Проте він наголосив, що і не кожна робота цивільних людей є набагато безпечнішою. Як приклад він навів шахтарів, які також ризикують, спускаючись під землю. Однак Збройні Сили, за його переконанням, є можливістю реалізувати себе.

Мені здається, треба трохи інакше дивитися на цю ситуацію, яка є можливістю реалізувати себе в той чи інший спосіб. Людина, яка є вузьким фахівцем у своїй галузі, може себе реалізувати у Збройних Силах. Я, як адвокат з 17-річним досвідом, маю зараз можливість втілювати різного роду проєкти. Власне, від нас залежить і те, які Збройні Сили ми створимо,

– наголошує Волошинович.

Чим займатиметься рекрутинговий центр ССО

Одним із напрямків роботи рекрутингового центру стане постійна підтримка бійців ССО та їхніх рідних. Як пояснюють ініціатори створення, все це відбувається для того, аби ні бійці, ні члени їхніх родин не відчували, що вони "покинуті".

Крім того, у планах діяльності центру передбачена підтримка бійців ССО після поранень, аби травмовані також відчували свою значущість, допомога в отриманні статусів учасників бойових дій, отримання усіх передбачених виплат. А також допомога рідним полонених, зниклих безвісти та загиблих.

Я вважаю, що сьогодні той час, коли ми всі можемо вплинути та змінити цю ситуацію, поховавши нарешті "маленьку українську армію", як пережиток минулого. Тому що Росію може перемогти модерна армія вільних людей. І, власне, всі наші зусилля спрямовані на це,

– підкреслив Волошинович.

Ініціатори створення центру планують підтримувати бійців та їхні родини / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

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Які вимоги до новобранців

У відповідь на питання про те, якими є вимоги до потенційних бійців, Олег Волошинович зазначив, що як такого переліку не існує. І додав, що до початку повномасштабного вторгнення і в нього самого не було бойового досвіду та інших особливих військових навичок. Проте їх чоловік здобув у процесі навчань та підготовки.

25 лютого 2022 року ми з другом долучилися до ТрО й отримали автомати, з якими особливо не розуміли, що робити. І ось я опинився тут. Власне, маючи певний досвід і маючи симбіоз цивільних і кадрових військових, ми розуміємо ті проблеми з освоєнням навичок, з якими зіштовхуються ті чи інші військові структури,

– відзначає Волошинович.

Головними вимогами до майбутніх бійців ССО називають усвідомлене бажання долучитися в обраний підрозділ або на обрану посаду в запропонований.



Гасло ССО / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Далі на кожного, хто виявив бажання долучитися до того чи іншого підрозділу ССО, чекають фахові випробування та базова підготовка.

Водночас бійці відзначають, що зараз ще працюють над проблемою, пов'язаною з ТЦК. Річ у тім, що є випадки, коли людина обрала собі підрозділ і йде мобілізовуватися через ТЦК, а там вирішують, що інший підрозділ більше потребує людей і скеровують туди.

Ми в переважній більшості випадків, якщо не у всіх випадках, зможемо забезпечити проходження служби рекрута саме там, де він бажає, і за спеціальністю, яку він бажає і до якої він підходить,

– відзначає Віктор Шевченко.

Шлях рекрута: від дзвінка у колцентр до служби в частині

Як пояснюють бійці, шлях рекрута в ССО починається із дзвінка в колцентр або особистого прийому на місці. Співробітники центру опитують людину. Далі проводиться збір інформації, аби, наприклад, з'ясувати, чи може людина проходити військову службу.

Якщо громадянин чи громадянка не змінюють свого рішення доєднатися до ССО, відбувається більш детальний розгляд кандидатури. Далі – мобілізація через ТЦК, бойова підготовка, прибуття в частину та виконання безпосередніх обов'язків.

Однак Віктор Шевченко та Олег Волошинович наголошують, що у випадку, якщо рекрут обрав собі бойову спеціальність, але після прибуття в зону бойових дій усвідомлює, що не може впоратися з цим, то посада може бути змінена. І навпаки.

Перед кожним завданням командир групи перевіряє психологічну готовність кожного бійця. Без проблем така людина (яка не хоче виконувати бойові завдання – 24 Канал) переводиться на небойову посаду і продовжує службу там, де вона може це робити. Так само часто трапляється, що люди не бачать себе зі зброєю в руках, вибирають собі небойові посади, але згодом, дивлячись на інших хлопців і розуміючи, що і як вони роблять, вливаються в колектив і стають чудовими військовими,

– зазначає Шевченко.

Окремо Олег Волошиновський наголосив, що у Силах спеціальних операцій кожному знайдеться місце. Як приклад він навів Віктора Шевченка, який зазнав поранення і тепер продовжує роботу в ССО над рекрутингом новобранців.

Охочих долучитися до лав ССО чекають у рекрутинговому центрі в Києві за адресою: Оболонська набережна, 7, корпус 1 (з понеділка по неділю з 09:00 до 18:00).Або можна звернутися за номером: 0 800 357 174.