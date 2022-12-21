Як повернути гроші, якщо вимкнули світло і згас банкомат

Через постійні руйнування Росією енергетичної інфраструктури в Україні часто вимушені вимикати світло не лише планово, а й екстренно. Під час цього може перестати працювати й банкомат чи термінал, який от щойно мав би видати чи зарахувати кошти, або повернути картку.

Тому в ПриватБанку розповіли, що робити, якщо при користуванні банкоматом або терміналом вимкнули електроенергію.

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Алгоритм дій

Якщо ж така ситуація трапилася, перш за все необхідно одразу ж зателефонувати на гарячу лінію банку та подати заявку на повернення коштів. При цьому потрібно повідомити:

номер термінала,

його адресу,

внесену суму,

приблизний час проведення операції.

Після опрацювання такої заявки та перерахування коштів у терміналі, недоотримані гроші повернуть клієнтові на його карту.

Як ще можна зняти гроші з карти

У Мінреінтеграції також наголосили, що зняти гроші з власної карти можна сьогодні не лише у банкоматі чи касі банку. Українці також можуть отримати готівку на касах магазинів, аптек та АЗС.

Для цього вам потрібно:

оплатити будь-яку покупку карткою,

попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки.

Таким чином ви можете отримати від 500 до 6 000 гривень.

Окрім того, отримати готівку можна й у відділеннях "Укрпошти" чи "Нової пошти".