Як повернути гроші за газ, якщо відбулася переплата

У травні 2022 року для мільйонів українців змінили постачальника газу. Однак, частина людей не знала про таке переведення, тож виникла плутанина.

Так, жителі продовжували платити за газ своєму попередньому постачальнику. Тим часом росла заборгованість перед так званим "постачальником останньої надії" – "Нафтогазом". Як повернути кошти, розповідає 24 канал.

До теми Майже 9 мільйонам українців автоматично змінили газопостачальника

Алгоритм, як повернути переплату за газ

Наразі механізму автоматичного переведення коштів з особових рахунків споживачів в Україні немає. Тобто при зміні постачальника газу гроші до нового не переходять.

Тож людині доведеться повертати самостійно. Для цього треба написати звернутися до попереднього постачальника з заявою. Варто обов'язково вказати персональні дані, – ПІБ, місце проживання, прохання повернути кошти, а також дату та підпис.

До заяви обов'язково додати:

копію паспорта (1-6 сторінки);

копію ідентифікаційного коду;

копію квитанції про помилкову оплату;

довідку з банку з реквізитами карткового рахунку (може бути автоматично згенерована у мобільному додатку банку, повинна містити IBAN карткового рахунку).

Підписану та завірену заяву можна відправити поштою на офіційну адресу постачальника чи на електронну скриньку.

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Коли повернуть гроші

Попередня газопостачальна компанія має надати відповідь та повернути кошти упродовж 14 – 30 календарних днів. Втім, в умовах війни терміни повернення можуть бути інші.

Адвокат Олексій Кінебас наголосив, що якщо гроші так і не повернули, єдиний вихід – звернутися до суду.

Чому змінили постачальника газу

Частина компаній більше не можуть постачати газ своїм клієнтам. Тож споживачів автоматичного перевели на нового газопостачальника – "Нафтогаз".

Річ у тім, що "Нафтогаз" є "постачальником останньої надії". Тобто, коли жителі втрачають газ від свого газопостачальника, їх автоматично переводять до цієї компанії. Однак, після цього можуть вибрати будь-якого іншого газопостачальника.

У червні в "Нафтогазі" повідомили, що забезпечать "блакитним паливом" ще майже 9 мільйонів українців. Заявили, що ціна складатиме 7,96 гривень за кубеметр газу.

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