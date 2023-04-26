Хто саме і яким чином може повідомити про зникнення чи депортацію дитини

Росія депортувала десятки тисяч українських дітей, хоча цифри можуть бути значно більшими. Для розшуку дітей створили спеціальний портал.

Усі наявні дані публікуються на єдиній державній інформаційній платформі "Діти війни". Про це 24 Каналу розповіла Дар'я Герасимчук, радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації.

До речі Росія краде і психологічно ґвалтує наших дітей, – інтерв'ю з уповноваженою президента Герасимчук

Таким чином усі, хто бажає, можуть зайти і кожного дня побачити о 8 ранку оновлену інформацію. Наразі офіційно відомо про 19 393 зниклих дитини.

Як повідомити про зникнення

Порталом "Діти війни" може скористатися будь-яка людина, яка має інформацію щодо дитини, що була примусово депортована. Якщо малеча загубилась і людині відомо про її місце перебування, про це теж слід сказати через платформу.

Зробити це дуже просто – в один клік. Після цього інформація направляється до відповідних структур України, і допомагає владі якомога швидше діяти.

Як повідомити про депортовану дитину: відео

Викрадених дітей може бути більше

Герасимчук також зазначила, що Росія могла викрасти до 200 тисяч дітей. З 19 тисяч, як зазначено в офіційних данних, вдалося повернути 361.

Однак не всі випадки повернення завершились добре. Наприклад, 12-річний Сашко, якого окупанти депортували з Маріуполя, досі чекає, що знайдеться його мама.