А вже протягом наступних чотирьох років Кремль завезе туди 80 тисяч росіян. Ні, не військових із ротацією. А саме тих, хто приїхав жити осідло. Про це пише Сергій Притула.

Відповідь на питання: "Чому ми не можемо домовитися?"

Їм пропонують роботу та хороші умови життя. Вчителям і медикам можуть платити по 2 мільйони рублів першої виплати, і ті залюбки пруться в окуповане українське місто.

Виїжджають цілими сім'ями та виховують своїх дітей як громадян Росії на українській землі. І виховують українських дітей як громадян Росії на українській землі. А тим часом усе українське фільтрується, забороняється, знищується і затирається.

Прочитав матеріал британського дослідницького центру Engelsberg Ideas про те, як Росія виштовхує українців із міста. І якщо такі темпи зберігатимуться, то вже за 10 років росіяни повністю замінять населення Маріуполя.

Паралельно місця масових поховань маріупольців у Мангуші росіяни натепер закатують в асфальт.

Вони зжирають місто і його історію живцем. І в якийсь момент видадуть Маріуполь за "ісконно рускій город".

І вони вже роблять це з іншими окупованими українськими містами. І зроблять з тими, які тільки зможуть заграбастати.

Тому російська війна проти нас – це не просто загарбницька війна. Це цілеспрямована програма заміни народу. Це відповідь усім на Заході, хто ще досі питає, чому ми "не можемо домовитися".

Бо вони прийшли сюди не домовлятися, вони хочуть стерти нас з лиця землі. Разом із нашими містами, історією, культурою і мовою.

І якщо це не геноцид, то що тоді геноцид?