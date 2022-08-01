У КМДА розповіли, як громадський транспорт Києва зупинятиметься під час тривоги

Відсьогодні увесь наземний громадський транспорт Києва зупинятиметься під час повітряної тривоги. У КМДА пояснили, як все працюватиме.

Про це 24 каналу розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. У такий спосіб хочуть посилити безпеку пасажирів, адже російські окупанти неодноразово обстрілювали зупинки громадського транспорту, автомобілі тощо.

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Як все працюватиме – деталі рішення

Як наголошує Поворозник, за такими ж правилами працюють перевезення у метро – там відбуваються лише підземні проїзди, а наземні – зупиняються.

Під час повітряної тривоги наземний громадський транспорт доїжджатиме до найближчої зупинки або просто зупиниться в місці, де дозволено правилами дорожнього руху. Пасажири матимуть змогу піти в укриття, а після завершення тривоги – повернутися до того ж автобусу, маршрутки, тролейбусу тощо.

Цілком можливо, що людина опиниться в незнайомому місці і не знатиме, де укриття. Поворозник закликав киян під час планування маршруту завжди передивлятися, де розташовані сховища. Це можна перевірити у застосунку "Київ цифровий". Відповідна інформація також буде на штрихкодах в транспорті.

Нам важливо розосередити людей, щоб вони одночасно не перебували в транспорті. Кілька випадків обстрілів вже було, зокрема з тролейбусом. Слава Богу, що він був пустий, – зазначив Поворозник.

Громадський транспорт зупинятиметься під час тривоги в Києві: дивіться відео

Додамо, у Києві затвердили спеціальний порядок видачі їжі, якщо в місті відбуватимуться бойові дії і не буде змоги її придбати. Тоді її видаватимуть безплатно.

Для цього потрібно буде написати письмову заяву та пред'явити в ЦНАПІ український паспорт, ідентифікаційний код, а також для переселенців – довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Товари видаватимуть на підставі талона, який людина отримає після подання заяви.