Американець на службі в Україні: як працює гелікоптер UH-60A Blackhawk, який придбали для ГУР

Україна ще не отримала американські винищувачі, але Головне управління розвідки Міноборони активно використовує американський гелікоптер UH-60A Blackhawk. На його купівлю зібрали свого часу 6 мільйонів доларів.

У мережі завірусилось відео, де журналіст американського видання ABC News Ян Паннел показує, як працює американський гелікоптер на озброєнні в ГУР МО.

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Як гелікоптер працює в ГУР МО

Гелікоптер UH-60A Blackhawk придбали для Головного управління розвідки Міноборони придбали за 6 мільйонів доларів. Вертоліт придбали у приватного підприємця і зараз його використовують для оборони України.

Як працює гелікоптер UH-60A Blackhawk, який придбали для ГУР: дивіться відео

А що там з авіацією для України

Зараз Україна веде переговори з партнерами щодо надання авіації для нашої армії. Офіційні представники неодноразово заявляли про бажання перейти з радянських платформ на американські F-16, однак Вашингтон поки що не готовий до цього.

Україна вже надсилала запити на винищувачі Нідерландам та Фінляндії, однак оскільки у них американські літаки, то потрібне погодження Вашингтона.

Поки що Польща, Словаччина та Німеччина надають нам допомогу у вигляді радянських Міг-29, якими вміють управляти українські пілоти. Такі ж винищувачі готова надати і Болгарія, якщо отримає західну авіацію взамін.