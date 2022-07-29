Залужний вперше показав, як працює MLRS270 і подякував Заходу за постачання

MLRS270 – реактивна система залпового вогню, яку ЗСУ уже ефективно застосовують на полі бою проти російських окупантів.

Потужність нового озброєння показав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний – він опублікував потужне відео з передової. До слова, перші реактивні системи залпового вогню M270 прибули в Україну лише в липні, а уже значно вплинули на ситуацію на фронті, як і інше важке озброєння, що надав Захід.

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Збройні Сили України вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку і допомогу. Разом до Перемоги,

– написав Валерій Залужний.

Коротко про нищівну систему M270 MLRS

M270 MLRS здійснює 12 пострілів за хвилину на відстань у 120 кілометрів. Система здатна накривати своїм вогнем площу до 25 гектарів, а це, грубо кажучи, територія 39 футбольних полів.

Далекобійність M270 – від 2 до 300 кілометрів, що дозволяє бити по ворогу з безпечної відстані. Запас ходу цього монстра – 480 кілометрів, а максимальна швидкість – 64 кілометри на годину.

Такі системи як M270 MLRS дозволяють Україні не просто знищувати центри управління ворога, склади з боєприпасами чи важку броньовану техніку. Потужностей цієї РСЗВ цілком достатньо, щоб трощити військові аеродроми з відстані у сотні кілометрів.

Ця РСЗВ вимагає усього 3 людини для обслуговування: командир, водій та стрілець. У випадку напруженої ситуації або ж інтенсивних бойових дій виконати завдання зможе навіть одна людина.

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