Як працює територіальна оборона та як до неї приєднатися
2 березня 2022 , 21:50Читать новость на русском
Територіальна оборона – це батальйони, які охороняють і захищають міста та села по всій Україні. Усе це – про захист на місцях. Той самий, якого бракувало у Криму та в окупованому Сході.
Батальйони формуються лише з добровольців. Ніхто силою не може змусити вас вступити до територіальної оборони.
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Хто може приєднатися до територіальної оборони?
Чоловіки та жінки від 18 до 60 років.
Що потрібно зробити, щоб стати частиною батальйону?
- Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та військовий квиток (якщо є).
- Прийдіть до найближчого батальйону, щоб зареєструватися.
- Медкомісію проходити не потрібно.
Де знайти найближчу бригаду?
Адреси бригад і батальйонів у кожній області можна знайти за лінком: https://sprotyv.in.ua/
Як працює територіальна оборона та як до неї приєднатися / Фото Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
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