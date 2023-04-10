Сирський продемонстрував міць української артилерії: потужні кадри

Українська артилерія доводить свою ефективність. Вона знищує тисячі одиниць солдатів та техніки противника.

Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у своєму телеграм-каналі. Він також оприлюднив відео роботи реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS.

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Як працює українська артилерія

"Сьогодні українська артилерія доводить свою ефективність. Вона знищує тисячі одиниць солдатів та техніки противника. Поряд з іноземною зброєю, українські воїни вправно поєднують вітчизняні артилерійські системи, якими вражають ворожі об'єкти на полі бою", – підписав відео Сирський.

Він відзначив, що 27-ма, 43-тя та 107-ма реактивні та артилерійські бригади неодноразово доводили свою продуктивність, надаючи потужну вогневу підтримку під час проведення різних військових операцій.

Робота української артилерії: дивіться відео

Що відомо про HIMARS

РСЗВ M142 HIMARS – це високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

Система призначена для стрільби керованими й некерованими ракетами. Дальність ураження – від 2 до 300 км. Підготовка до стрільби триває хвилину завдяки тому, що стандартні ракети постачаються в пускову установку одразу по шість штук у спеціальних пеналах.

Вантажівка HIMARS має масу 16 тонн, з яких 5 тонн – корисне навантаження: шість ракет для залпового вогню або одна оперативно-тактична ракета. Обслуга складається з трьох осіб: водій, стрілець і командир.