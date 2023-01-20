Як працює військовий облік за кордоном: пояснення юриста

Після повномасштабного вторгнення Росії багато українців опинились за кордоном. Однак слід пам'ятати, що там теж діє військовий облік. Ведуть його дипломатичні установи.

Так, за кордоном перебувають близько 7 – 8 мільйонів людей. Переважно це жінки та діти. однак серед них є і чоловіки призовного віку. Про нюанси військового обліку українців за кордоном 24 каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

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Слід зазначити, що багато українців працювали за кордоном і до 24 лютого. Тому до 2023 року вони фактично були в такий собі "сірій зоні". Це питання має вирішити постанова Кабміну № 1487.

Як ведуть військовий облік за кордоном

Військовий облік серед українців за кордоном вестимуть дипломатичні відомства. Вони сприятимуть, аби українці повертались додому під час воєнного стану.



Такий механізм ще не прописаний у постанові Кабміну, тому наразі невідомо, як саме відбуватиметься процес.

Як стати на облік

Юрист пояснив, якщо українці за кордоном досягли призовного віку і не мають відстрочки, або не звільнені від призову на службу, то про початок призову їм повідомлять закордонні дипломатичні установи.

Протягом 7 днів після того, як українець стане на консульський облік за кордоном, дипустанова має передати дані про призовника чи військовозобов'язаного або резервіста відповідним районним або міським ТЦК і СП, органам СБУ.

Дипустанови повинні вести списки призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку і стоять на військовому обліку. Такі списки зберігатимуть 5 років. Там вказані особисті дані, адреса проживання за кордоном, дата взяття на консульський облік чи зняття з нього та військкомат в Україні.

Важливо! Якщо українці перебувають за кордоном до 3 місяців, на військовий облік за кордоном можна не ставати.

Втім, консульський облік за кордоном і так фактично є добровільним. Більшість громадян, які роками живуть за кордоном, так і не оформлювали відповідні документи.

Що означає "сприяти поверненню в Україну"

Юрчак пояснив, що формулювання "сприяти поверненню військовозобов’язаних те резервістів в Україну" поки є лише декларативним. Чіткого механізму немає.

Однак норма повинна була б отримати продовження у вигляді надання дипустановам певних повноважень. Наразі такого немає.

За словами юриста, ведення будь-яких обмежень прав громадян потребує внесення змін до цілого ряду законодавчих актів.

Чи можуть українським громадянам вручати повістки за кордоном

Юрист наголошує, що дипломати не можуть видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, що проживають за кордоном. Новий порядок лише надає їм право вести облік військовозобов’язаних та інформувати про це відповідні органи.

Тобто перебування на військовому обліку в дипустанові наразі не передбачає можливість отримання особою повістки від співробітників такої установи.

Які покарання чекають на українців

Юрист пояснив, що теоретично осіб, які не стали на військовий облік в дипломатичній установі, можуть оштрафувати від 3400 до 5100 гривень. Однак постанови про накладення таких штрафів не можуть виносити самі дипломати. Такий обов’язок покладено виключно на РТЦК та СП (колишні військкомати).

Тому знову ж таки, прямої відповідальності ніхто нести не буде.