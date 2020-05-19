Як працюють непродовольчі ринки під час карантину: фото, відео

З 19 травня в Україні запрацювали речові ринки. Відповідне рішення Кабмін ухвалив ще 14 травня. Однак через коронавірус підприємці змушені звикати до роботи в нових умовах. Чи дотримуються санітарно-епідемічних заходів – читайте далі.

Київ

Журналісти 24 каналу побували на речовому ринку "Троєщина" та перевірили, як він працює після 2-х місяців вимушеної перерви.

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19 травня підприємці вперше відкрили свої торгові точки, однак, з обов'язковими вимогами – маски, дезінфектори та дотримання дистанції. Щоправда, на свої робочі місця вийшли не всі.

Продавці скаржаться, бо ринок відкрили, а торгівлі немає. До прикладу, одна з продавчинь розповіла, що за половину робочого дня не було жодного покупця. Також наголосила, що ціни не підіймають, бо сенсу в цьому немає.



Ринок "Троєщина" / Фото 24 каналу



Ринки відкрили, але покупців майже немає / Фото 24 каналу

Чернівці

Найбільшим у Західній Україні є Калинівський ринок, що у Чернівцях. Там працює понад 10 тисяч підприємців. З 15 травня він повністю відновив роботу. Через обмежувальні заходи "Калинка" щоденно втрачала 300 тисяч гривень.

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За дотриманням санітарних норм стежать контролери, продспоживслужба та правоохоронці.

"Працівники всі мають засоби захисту. Підприємці встановили захисні екрани на робочих місцях. Пристосовуємось до ситуації", – пояснив заступник директора Калинівського ринку Василь Герасимчук.



Калинівський ринок / Фото 24 каналу

Завідувачка медпункту Калинівського ринку Ірина Шкедь розповіла, що контролери здійснюють термометрію і підприємцям, і відвідувачам. З температурою не впускають.

Підприємці підрахували, аби оговтатись від бізнес-кризи, знадобиться щонайменше 2 місяці. Щоб заробити влаштовують розпродажі і чекають, коли знімуть блок-пости на кордонах області. Лише тоді торгівля "піде наповну".



Ринки працюють з дотриманням санітарних норм / Фото 24 каналу

Одеса

На Одеському "Привозі" секція непродовольчих товарів на карантин майже не зачинялась. Щоправда, і покупців не було. Нині туди впускають лише в масках і намагаються дотримуватись заходів безпеки.



До ринку впускають лише у масках / Фото 24 каналу

І хоч покупців поки що мало, підприємці не втрачають оптимізму. Розуміють, аби все запрацювало, як у докарантинний період, потрібен час.



Ринок в Одесі / Фото 24 каналу