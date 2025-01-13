Ніхто не перерізає дроти, – сапер "Азову" розвіяв стереотипи про особливості його роботи

Сапер – це одна із найзатребуваніших військових професій. Є ціла низка стереотипів стосовно їхньої роботи.

Боєць бригади "Азов" із позивним "Павук" розвіяв стереотипи про саперів. Про них він розповів у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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У фільмах все інакше

Він розповів, що усі стереотипи, з якими йому довелось зіштовхнутись стосуються інженерних боєприпасів, і вони мають своє коріння в американських бойовиках.

Зокрема, що я бачив, це коли хтось там десь йде, наступає на якусь протипіхотну міну і стоїть. І все, вона не спрацьовує,

– пояснив він.

Водночас "Павук" наголосив, що в житті так не буває – протипіхотна міна спрацьовує відразу, після того, як ви вплинули на датчик цілі – якщо на неї наступили, пройшли в районі дії її магнітного поля, сейсмічного датчика, зірвали розтяжку чи пройшли через її інфрачервоний датчик.

Також ще один стереотип стосується перерізання дротів. Військовий пояснив, що те, що ми звикли бачити у фільмах, із драматичним перерізанням дротів в останні хвилини, далеке від правди.

"Павук" пригадав, що одного разу один з БТР підірвався на міні, застряг, і коли сапери приїхали, то побачили ще й "сендвіч" – дві міни, одна на одній. За словами бійця, дроти від них вели до підривної станції.

А в мене було розуміння, що є все ж певні схеми, які спрацьовують, коли ти роз’єднуєш електричне коло. Тобто коли ти розмикаєш електричне коло – вони спрацьовують. Коли решта команди відійшла на безпечну відстань, я почав різати дроти,

– наголосив він.

Водночас всі вони були одного кольору – білого. Ці міни вдалося деактивувати.