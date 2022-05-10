Як правильно сперечатись в умовах війни: чотири правила

Наша сила в єдності. А як же тоді з політичною конкуренцією, свободою слова, критикою влади? Це не або одне, або інше. Ми можемо і маємо навчитись не сваритись під час війни, бути разом заради перемоги, але при цьому не погоджуватись, вимагати, наполягати.

Сперечатися, але не сваритися

Але це можна робити з повагою до опонента, не переходячи на особистості, наводячи аргументи на свою користь, і розуміючи, що помилки бувають, люди не ідеальні, а зміни будуть, але не водночас.

Читайте також Поразка Росії у війні вже неминуча

Тепер напишу про ту саму ідею – про необхідність єдності під час війни, одночасно з свободою критикувати і політичною конкуренцією – більш концептуально, або науково.

Путін зацікавлений в тому, щоб ми пересварились між собою. Для цього він використовує наші найкращі риси – бажання свободи, недовіра до влади, ненависть до корупції, і вимоги до прозорості і підзвітності держави.

Під час війни повноцінно забезпечити прозорість і підзвітність неможливо. Бо інакше ворог зможе використати таку інформацію на свою користь. І це зменшує підзвітність уряду і політиків народу. А далі питання техніки – збільшувати "асиметричну інформацію", тобто різноманітність оцінок і гіпотез стосовно кожної конкретної ситуації, і переводити все на особистості, і зменшувати довіру до влади всередині суспільства.

Як правильно сперечатись в умовах війни:

Поважати свого опонента – "я не погоджуюсь з твоєю позицією, але ти маєш право на іншу думку". Аргументувати свою позицію і вимагати аргументів і фактів у опонента. Не використовувати ультимативні формулювання "допоки, єдиний варіант, так або ніяк, той, хто не погоджується, той – працює на Росію / корупціонер тощо". Допускати, що первинна особиста позиція може бути некоректною і бути готовим визнати свою неправоту та змінити позицію. Наприклад, "я визнаю що я неправий, якщо ти покажеш що 1. 2. 3.". Шукати разом з опонентом конструктивний шлях до покращення ситуації. Не "хто винен", а "що можна зробити".