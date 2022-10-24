Продавав двигуни після початку вторгнення: СБУ опублікувала докази співпраці Богуслаєва з Росією

СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва з Росією. Зокрема записи розмов, які підтверджують, що він продовжував надавати росіянам деталі до авіації після початку повномасштабного вторгнення.

Таким чином Богуслаєв фактично допомагав обстрілювати Україну. Це все відбувалося разом із тим, що президент "Мотор Січі" виправдовував російське вторгнення.

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Богуслаєв навіть виправдовував удар по "Мотор Січі"

У березні 2022 року в збитому російському гелікоптері виявили двигун, на якому пише, що він виготовлений на заводі "Мотор Січ".

В уривках телефонних розмов, які опублікувала СБУ, В'ячеслав Богуслаєв розповідав, що "він з Україною не за одне". Навіть падіння російської ракети на територію заводу "Мотор Січ" ніяк не вплинуло на позицію президента компанії. Мовляв, він до цього ставиться з розумінням.

Після цього Богуслаєв проводив перемовини щодо продажу деталей до авіації росіянам. Обговорювали можливості передання запчастин через Хорватію, Казахстан або Киргизстан.

У травні Богуслаєв розповів, що десятками відправляє двигуни для російських гелікоптерів. На хвилинку – третій місяць повномасштабної війни.

Напередодні повномасштабного вторгнення В'ячеслав Богуслаєв розповів, що відправив у Росію двигуни останнього покоління для ударних гелікоптерів Мі-24 та Мі-28. Також обговорювали й нові двигуни для Мі-35. Президент "Мотор Січі" казав, що його підганяють, бо попереду "грандіозні плани". Ймовірно, мова йшла саме про вторгнення.

І ще один не менш цікавий момент – ще у 2021 році Богуслаєв відреагував на ухвалення в Росії закону про заборону публікації інформації про держзамовлення. Президент "Мотор Січі" заявив, що добивався цього 5 років. Після ухвалення закону, Богуслаєв продав ще одну партію двигунів росіянам.

Докази співпраці Богуслаєва з Росією: дивіться відео

Затримання Богуслаєва: головне

Увечері 22 жовтня джерела 24 каналу в СБУ повідомили про затримання ексвласника "Мотор Січі" та колишнього депутата Верховної Ради трьох скликань В'ячеслава Богуслаєва за підозрою в державній зраді. Цікаво, що Богуслаєв має звання Героя України. Двічі проходив до парламенту від "Партії регіонів", а у 2014 році увійшов до фракції "Воля народу".

Богуслаєв відмовився відчиняти двері правоохоронцям. То ж їм довелося самостійно це зробити. Крім Богуслаєва, затримали начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січ". Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – у колабораціонізмі та пособництві державі агресору.

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