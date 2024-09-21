Перевірка військово-облікових документів: Лубінець надав роз'яснення змін до законодавства
Джерело:Дмитро Лубінець
Омбудсман Дмитро Лубінець надав пояснення стосовно нововведень щодо перевірки військово-облікових документів.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини опублікував роз'яснення змін до законодавства у питанні перевірки ВОД у своєму телеграм-каналі.
Дивіться також Студентам відкрили шлях за кордон: вимоги та документи
Перевірка військово-облікових документів
Лубінець опублікував низку змін та нововведень, які стосуватимуться перевірки військово-облікових документів.
Зокрема він зазначив, що перевірка військово-облікових документів у чоловіків віком від 18 до 60 років може здійснюватися:
- у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та пунктах пропуску через державний кордон України — представниками органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів ДПСУ;
- за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах) — уповноваженими представниками ТЦК та СП або поліціянтами.
Як проходить перевірка документів
Лубінець наголосив, що представник ТЦК та СП, або інша уповноважена особа повинні обов’язково:
- показати своє службове посвідчення;
- назвати прізвище, ім’я та по батькові;
Він зазначив, що уповноважена особа здійснює фото- і відео фіксацію процесу пред’явлення документів.
У інфографіках, які надав омбудсман, є детальні пояснення стосовно нововведень щодо перевірки військово-облікових документів актуальних станом на зараз.
Перевірка військово-облікових документів / Інфографіки Омбудсмана України