Перевірка військово-облікових документів: Лубінець надав роз'яснення змін до законодавства

Омбудсман Дмитро Лубінець надав пояснення стосовно нововведень щодо перевірки військово-облікових документів.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини опублікував роз'яснення змін до законодавства у питанні перевірки ВОД у своєму телеграм-каналі.

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Перевірка військово-облікових документів

Лубінець опублікував низку змін та нововведень, які стосуватимуться перевірки військово-облікових документів.

Зокрема він зазначив, що перевірка військово-облікових документів у чоловіків віком від 18 до 60 років може здійснюватися:

у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та пунктах пропуску через державний кордон України — представниками органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів ДПСУ;

за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах) — уповноваженими представниками ТЦК та СП або поліціянтами.

Як проходить перевірка документів

Лубінець наголосив, що представник ТЦК та СП, або інша уповноважена особа повинні обов’язково:

показати своє службове посвідчення;

назвати прізвище, ім’я та по батькові;

Він зазначив, що уповноважена особа здійснює фото- і відео фіксацію процесу пред’явлення документів.

У інфографіках, які надав омбудсман, є детальні пояснення стосовно нововведень щодо перевірки військово-облікових документів актуальних станом на зараз.

Перевірка військово-облікових документів / Інфографіки Омбудсмана України