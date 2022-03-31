Як проходить зачистка Ірпеня: фото та жахливі подробиці

Українські захисники звільнили Ірпінь, що на Київщині, від російських загарбників. Тепер у соцмережі оприлюднили фото, як зачищають місто.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки опублікував ексклюзивні кадри з Ірпеня. у відомстві зізнаються, що в місті велика кількість трупів цивільних.

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Працівник Центру зізнається, що на власні очі бачив тіла загиблих людей, яких вбив снайпер напередодні. Одна із жертв – жінка, яка вийшла надвір погодувати собаку.

"Росія – це держава-терорист! І вона має заплатити за свої численні злочини!" – додали в Центрі стратегічних комунікацій.

Як проходить зачистка Ірпеня / Фото Центру стратигічних комунікацій та інформаційної безпеки



Що відомо про звільнення Ірпеня: коротко

Українські захисники звільнили Ірпінь від ворога 28 березня. У місті вже немає російських загарбників, периметр повністю контролюють українські військові.

Але через постійні ворожі обстріли там все ще небезпечно. Мешканцям, які раніше евакуювалися звідти, радять поки не повертатися додому.

Місцеві жителі розповідають про звірства окупантів. За їхніми словами, росіяни розстрілювали тих, хто їм не подобався, а тіла вбитих танками роздавлювали й просто вкатували в асфальт.

Після звільнення Ірпеня рятувальники зачищають місто. Вони оприлюднили кадри того, як виносять тіла вбитих містян, наголосивши, що це має побачити весь світ.

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