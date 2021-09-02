Як просувати контент в YouTube: для онлайн-медіа проведуть освітні сесії

Інтернет Асоціація України та MGID проведуть серію освітніх сесій для онлайн-медіа. Зокрема, 8 вересня охочих навчатимуть, як монетизувати свій контент та стати успішним в YouTube.

У межах освітніх сесій онлайн-медіа матимуть можливість удосконалити знання про основні алгоритми YouTube.

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Сесія про те, як просувати контент в YouTube

Про роботу на платформі експерти розповідатимуть 8 вересня, о 17:00.

Розглянуть такі питання:

як онлайн-медіа монетизувати свій контент в YouTube;

які можливості відеоплатформи для медіа;

як, не маючи тб-контенту, стати успішним в YouTube;

як працюють алгоритми YouTube;

кейси.

Організаторами заходу є Інтернет Асоціація України та MGID. Модерувати захід буде віцепрезидент з розвитку медіапартнерів MGID Владислав Стадник.

Учасниками дискусії будуть

Денис Зеленов, діджитал-директор 24 каналу;

Роман Балінський, керівник відділу контенту дивізіону PayTV&Digital, StarLightMedia;

Надія Квітка, керівник медіабізнесу групи Treeum (minfin.com.ua, finance.ua)

Як взяти участь у сесії

Для того, аби стати учасником заходу, обов'язково слід зареєструватися. Зробити це можна за посиланням. Сесія відбуватиметься у режимі онлайн. Після її завершення учасники отримають відеозапис.

До слова, слідкуйте за апдейтами та приєднуйтеся до спільноти українських медіа в телеграмі, а також на сторінці події на фейсбуці.