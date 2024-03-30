Як Україна може протидіяти новим російським бомбам: в Повітряних силах пояснили

Україна може протидіяти новим російським боєприпасам УМПБ Д-30. В Повітряних силах розповіли, як саме це можна зробити.

Найефективнішим способом буде знищення носія бомби, тобто літак чи пускову установку. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, інформує 24 Канал.

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Потрібно працювати з носієм

Протидія цим бомбам є. Але, звісно, потрібно працювати з носієм. Це буде найбільш дієво у цій ситуації,

– зазначив речник.

За його словами, російська армія запускає керовані боєприпаси з літаків класу Су. На думку речника, після так званого нещодавнього "Сушкопаду" ворог боїться підлітати ближче, однак загроза залишається.

"Для того, аби ефективно протистояти таким загрозам, нам треба розміщувати більше ППО західного зразка. На жаль, їх ми поки що не можемо виробляти на нашій території", – розповів Євлаш.

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