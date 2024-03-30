Як Україна може протидіяти новим російським бомбам: в Повітряних силах пояснили
Україна може протидіяти новим російським боєприпасам УМПБ Д-30. В Повітряних силах розповіли, як саме це можна зробити.
Найефективнішим способом буде знищення носія бомби, тобто літак чи пускову установку. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, інформує 24 Канал.
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Потрібно працювати з носієм
Протидія цим бомбам є. Але, звісно, потрібно працювати з носієм. Це буде найбільш дієво у цій ситуації,
– зазначив речник.
За його словами, російська армія запускає керовані боєприпаси з літаків класу Су. На думку речника, після так званого нещодавнього "Сушкопаду" ворог боїться підлітати ближче, однак загроза залишається.
"Для того, аби ефективно протистояти таким загрозам, нам треба розміщувати більше ППО західного зразка. На жаль, їх ми поки що не можемо виробляти на нашій території", – розповів Євлаш.
Російська армія вдарила авіабомбами по Харкову: коротко
- Для атаки на Харків 27 березня Росія вперше за довгий час використала авіабомби. Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що востаннє такий інцидент було зафіксовано у 2022 році.
- За словами Болвінова, ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети. Це УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250. Тоді він повідомляв про два прильоти – перше влучання по загальноосвітній школі, друге прямо посеред житлових будинків.
- Він додав, що авіацію для удару по житлових кварталах Харкова росіяни не використовували вже два роки. Окрім цього, це перший випадок застосування УМПБ Д-30 по місту.