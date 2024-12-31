"Ми всі так чекаємо обмінів полоненими": як усе відбувається зсередини

Ми всі чекаємо обмінів. Обмін – це коли в тебе немає сну і четвертинка неділі, хтось бере апаратуру і їде вночі, хтось буде переживати цілий день і жити на снікерсах, хтось забагато куритиме.

Ми маємо вболівати за всіх

Десятки людей. Наші хлопці і, дай Боже, дівчата, які зараз "по той бік волі" – будуть здогадуватися, хоч їм, як зазвичай, нічого не скажуть. Просто заберуть з речами на вихід. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

До теми У російських катівнях свят не існує: що Україна робить, аби повернути всіх полонених

Потім будуть подяки у приватні повідомлення. Журналісти ловитимуть кадри і слова.

Хтось зі штабних набиратиме телефони родин: "Ваш повернувся". Хтось у полі виходитиме в ефір через старлінк. Хтось мінятиме цифру на фургоні Координаційного штабу: це не просто цифра, це десятки доль, сотні членів родин, знайомих, десятки тисяч у соцмережах.

Хтось додаватиме на калькуляторі:

11 обмінів і 1358 врятованих за 2024 рік,

13 обмінів і 1002 – за 2023 рік,

35 обмінів за 2022 рік і 1596 людей.

Разом 59 обмінів та 3956 доль.

Лікарі робитимуть огляди, журналісти робитимуть репортажі, водії чекатимуть.

Росіяни знову повідомлять про все ще перед тим, як щось відбулося. Їм начхати.

Потім знову буде день. Родичі знову скажуть: "Ви нічого не робите!".

Переважно це жінки, і кожна з них уболіває за свого чоловіка, брата чи сина.

Ми маємо вболівати за всіх. Ми всі так чекаємо обмінів.