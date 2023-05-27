Росія готує провокацію з витоком на ЗАЕС: як пройшла ніч у регіоні

Ніч в Енергодарі минула без надзвичайних подій. Перед тим повідомляли, що окупанти готують провокацію з витоком на ЗАЕС.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що ситуація залишається незмінною.

До речі Росія може здійснити провокацію на ЗАЕС: як вберегтися у випадку аварії

Радіаційний фон в нормі

Глава Нікопольскої РВА Євген Євтушенко повідомив, що радіаційний фон в нормі – 0.12. Обстрілів ЗАЕС не зафіксовано.

Перед цим головне управління розвідки Міноборони попередило, що росіяни готують імітацію аварії на Запорізькій АЕС, яку можуть здійснити в найближчі години. Окупанти прагнуть створити загрозливу ситуацію та звинуватити у ній Україну.

Невідомо, якими можуть бути наслідки провокації. Потрібно бути попередженими. Тому у Міноборони нагадали основні правила, які допоможуть вберегти життя та здоров'я у випадку витоку радіації.

Яка ситуація в області

Вчора ввечері росіяни здійснили обстріляли Марганецьку ТГ. Люди не постраждали. Зранку російська армія повторно атакувала Марганецьку ТГ з використанням ствольної артилерії. Люди не постраждали.

Пошкоджено лінію електромережі. В межах інших громад району ніч минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій

Євтушенко попросив жителів прибережних населених пунктів пам'ятати про ймовірність денних обстрілів та уникати відкритих ділянок місцевості.