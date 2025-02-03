Як Путін може використати оперативну паузу на фронті для переговорів

Переговори щодо закінчення війни Росії проти України стають реалістичнішим, про що свідчать заяви Дональда Трампа. Водночас з огляду на баланс сил українського війська та російської армії, їх проведення може бути вигідно саме зараз.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовослужбовець сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що для Кремля, імовірно, важливо саме зараз сісти за стіл переговорів. Також Володимир Зеленський наголосив, що Росія не досягла цілей так званої "СВО". Проте водночас і Україна не здобула "своєї головної цілі".

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Україна може потрапити в пастку

Мусієнко зазначив, що з погляду Владіміра Путіна, для росіян буцімто створюється позитивне інформаційне тло, адже зараз йдеться про певні російські здобутки та неспроможність України.

Путін вважає, що у такий спосіб він зможе досягти максимальної позиції на перемовинах,

– зауважив військовослужбовець ЗСУ.

До теми. За даними західних ЗМІ, Дональд Трамп сказав, що його команда запланувала зустрічі та переговори з Україною та Росією, а також з "різними сторонами".

Проте важливо розуміти, що резерви російських військ, які були підготовлені і постійно збільшувались впродовж 2024 року, зараз фактично вичерпуються.

Тому так чи інакше оперативна пауза на деяких напрямках фронту настане, без неї на сьогодні буде просто неможливо,

– підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

Період цієї паузи Путін хотів би використати, сказавши, що, мовляв, все так і було задумано та що цілі досягаються. На цій хвилі, на думку Мусієнка, він би спробував щось отримати на перемовинах.

Для росіян зараз вигідніше провести перемовини, а для України, як зазначив він, на тлі цього інформаційного потоку створюється дуже небезпечна ситуація, коли вона може потрапити в пастку, тому що, мовляв, баланс сил не на нашу користь, допомоги Заходу може не бути, а США будуть на нас тиснути.

Водночас США зазначали, що також будуть тиснути на Росію, і вони очікують поступок з обох сторін. Тому Путіну не вдасться проскочити,

– сказав він.

Україна свідомо офіційно говорить про свою позицію досягання миру через силу. Якщо присутній певний силовий компонент, тоді, на його думку, простір для тиску збільшується і далеко не все може відбуватися на умовах Кремля.

Україна у 2025 році має триматися і виборювати для себе щонайменше кращу переговорну позицію,

– відзначив Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, що бізнесмен із Лондона Євген Чичваркін вважає, що у Путіна немає причин закінчувати війну, адже російській бюджет на 2025 рік зріс і він має певні успіхи на фронті. Проте припинення війни та різке скорочення оборонного замовлення стане для російської економіки "великим стресом".