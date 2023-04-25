Казки Медведчука та особиста образа: як Путін ухвалив рішення про вторгнення

Російські опозиційні журналісти проаналізували, як російський президент ухвалював рішення про повномасштабне вторгнення в Україну. Диктатором керувала особиста образа та бажання помсти.

Останнім поштовхом до нападу для Путіна виявилося закриття медіаактивів його кума Віктора Медведчука. Диктатор вирішив напасти на Київ у лютому – березні 2021 року. Про це журналісти пишуть, посилаючись на свої джерела.

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Путін не планував окуповувати Крим

Підготовка до вторгнення тривала майже рік, але весь цей час у Кремлі вивчали неправильні передумови та розрахунки. Натомість інша ситуація була в 2014. Ще в січні того року Путін не збирався захоплювати Крим. За словами джерел у Кремлі, рішення виникло спонтанно, коли у лютому Путін зрозумів, що протестувальники у центрі Києва перемагають владу Януковича.

Пізніше оточення стало говорити диктатору, що анексія Криму – це катастрофа та наслідки будуть жахливі, однак Путін відповідав, що йому начхати, бо, мовляв, "в Росію повернувся величезний історичний шматок її землі". До речі, навіть сам Путін не сподівався, що анексія Криму зустріне таку підтримку серед росіян.

Історія з окупацією Донбасу не була ініціативою особисто Путіна. Джерела видання стверджують, що це розв'язали ФСБ-шники, які вирішили скористатися ситуацією.

Медведчук розповідав Путіну казки

Після закриття в Україні телеканалів Медведчука, Путін розлютився. До слова, на рішення про напад вплинув і сам Медведчук. Він регулярно розповідав російському президентові про велику підтримку його особисто та проросійські настрої в Україні. По суті, Медведчук навмисно розповідав диктатору казки, аби опановувати гроші, які йому платили за організацію політичного опору.

Кум Путіна навіть не думав, що цю інформацію Кремль буде перевіряти. Так і сталось, у Москві повірили в ці казки. Ймовірно, це й спричинило намір "взяти Київ за 3 дні".

Хто переконав Путіна напасти на Україну

З Медведчуком щодо повномасштабної війни Путін не радився. Джерела кажуть, що диктатор говорив з єдиною людиною. Це був його друг Юрій Ковальчук. Саме він нібито відіграв вирішальну роль у ухваленні президентом рішення про так звану "спецоперацію".

Ковальчук переконав Путіна, що Європа розділена протиріччями і зараз найкращий час для швидкої операції. Диктатор ухвалив рішення про підготовку до вторгнення наприкінці лютого — на початку березня 2021 року, тобто за рік до війни. Вже у квітні біля кордонів України відбулися перші військові навчання росіян.

До довгої війни не готувались

Росіяни не готувались до довгої війни. Очевидно, що країну з 44 мільйонами людей неможливо захопити військом у 160 000 осіб. Натомість джерело журналістів розповіла, що у грудні, за 3 місяці до війни, у Москві вже обговорювали, як ділитимуть Україну між великими корпораціями.

Багато соратників Путіна виступили проти такого рішення. Однак міністр оборони Сергій Шойгу не сперечався, а навіть зрадів. Річ у тім, що він не розумів, у якому стані перебуває його армія. Шойгу наївно повірив, що Путін знає щось, чого не знає він.

За словами джерел, зараз так само майже вся російська еліта проти війни. Проте проти диктатора не йдуть.