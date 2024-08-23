Як Путін вирішив захищати Курську область: оперативне зведення від Світана

Путін зібрав селекторну нараду, де доручив створити тероборону в Курській області. Для цього навіть виділятимуться кошти з федерального бюджету.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, як це вплине на події в Курській області.

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Дії Путіна щодо Курської області

Роман Світан пояснив, що росіяни вже неодноразову створювали й тероборону, й систему охорони, й виділяли кошти. Проте мільярди рублів були успішно пропиті, зʼїжджені й розпихані по кишенях російських губернаторів. Це лише механізм як списати кошти, адже нічого вони там не створять.

Військовий експерт розповів, що тероборону не треба створювати вже коли почалася проблема. Її треба створювати років за 5 до виникнення проблеми на кордоні чи в якомусь районі.

Якщо ви не підготували людей, то це просто "гарматне мʼясо", яке розстріляє в першому ж бою професійна армія. Саме тому з неї толку однозначно не буде,

– зазначив Роман Світан

За його словами, при цьому є інформація, що відбувається перекидання військ зі східного фронту. Десь з дивізійної глибини, тобто в межах 30 – 40 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Знімають тилові частини, резерви й перекидають у Курську область. Цей процес йде, але наразі не знімають війська з основних точок, на які тиснуть росіяни.

Ураження парома

У Військово-морських силах України підтвердили знищення російського залізничного порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю 22 серпня.

Військовий експерт пояснив, що це один з найбільших контейнеровозів. Там було до 30 бочок з паливом.

Якщо ВМС вже взяли на себе виконання такого рівня задачі, то, скоріш за все, били "Нептуном". Це протикорабельна ракета, проте може виконувати задачі й щодо знищення наземних об'єктів,

– розповів Роман Світан.

"Цей паром вже ніколи не зможе ходити й, скоріш за все, він потоне. Адже після горіння 30 цистерн з паливом, то, звісно, там будуть сильні ушкодження", – додав військовий експерт.