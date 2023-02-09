Як Путін всього лиш за рік майстерно профукав країну

Рік тому. Росія – член міжнародної спільноти, якому тиснуть руку.

Всього лиш рік тому Росія мала передові позиції у світі

Рік тому. Ринок газу та нафти залежить від російського видобутку.

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Росія диктує ціни для європейських країн, успішно торгує ресурсами із країнами третього світу. Армію Росії вважають однією з найсильніших у світі. Політичний і військовий вплив Росії істотно впливає на структуру світової безпеки.

Ринок Росії є привабливим для провідних світових компаній, багато з них вкладають величезні кошти у будівництво виробничих потужностей на російській території.

Росії з незрозумілих причин прощають порушення міжнародного законодавства, агресію проти сусідів та інші дикі витівки.

Прибутки від продажу нафти, газу, кольорових та чорних металів, деревини й вугілля ростуть з кожним днем…

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"Таланти" Путіна знадобилися

Це було лише рік тому. Без кількох тижнів. Талановита таки людина – президент Росії Владімір Путін. Неординарний. Близький до геніальності. Адже так швидко і безповоротно втратити передові позиції зможе не кожен. Тут справжній "самородок" потрібний.