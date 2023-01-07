Дивно, що не в бункері: Путін на самоті зустрів Різдво на території Кремля – епічне відео
Кривавий диктатор Владімір Путін вирішив не позбавляти свята. Хоча, ми навіть не знаємо, що може бути гірше. Адже на різдвяній службі він стояв однісінький. Гаразд, оператор був збоку.
Поки в Україні проходила перша в історії літургія предстоятеля автокефальної Православної церкви України у Києво-Печерській лаврі, у Росії добряче підгорало. Про це свідчать безліч коментарів у мережі. Не підгорало лише Путіну, адже у нього просто "шось с ліцом", повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Путін зустрів Різдво на самоті
Глядачі одного з пропагандистських телеканалів Росії мали можливість побачити всю жалюгідність та мізерність власного президента. Він вирішив цьогоріч максимально ізолюватися від усього світу. Дійсно дуже дивуємося, чому він не сидів у бункері.
Та ж ні, він наважився "вийти в люди". Зустрічав Різдво він на території Кремля у Благовіщенському соборі. Але самотній. Для нього персонально навіть службу відслужили. Шкода, що не поминки.
Самотній Путін зустрічає Різдво на території Кремля: дивіться відео
Зауважимо, що службу у московському храмі Христа Спасителя проводив патріарх Кіріл. Але в мережі вирішили про це сповістити архівним роликом, на який наклали музику з фільму "Буратіно". Правда, важливим тут є не жартівливе накладання пісні "Карабаса-Барабаса".
Варто звернути увагу на те, що під час цієї масової служби Путін був присутній. І це чергова демонстрація того, наскільки він зараз нажаханий і віддалений від суспільства. Хоча, про що ми взагалі говоримо? Кривавий диктатор ж возить з собою цілу трупу акторів, які у потрібні моменти то морозиво йому продають, то дякують за "двохсотих" то ще щось.
Раніше Путін відвідував масові служби на Різдво: дивіться відео
Що зараз з Путіним
Напередодні глава ГУР МО Кирило Буданов розповів, що Путін може найближчим часом померти. А все тому, що у кривавого диктатора виявили рак. Правда, хворіє він уже впродовж досить тривалого проміжку часу.
Буданов зазначив, що після смерті Путіна у країні почнеться процес переходу влади. Водночас він наголосив, що диктатор має зникнути з лиця землі до того, як переможе Україна.
Очільник української розвідки додав, що інформація про стан Путіна у нього з'явилася від джерел з оточення диктатора.