Пропагандисти заплуталися: на російському телебаченні тотальний хаос через 30 днів перемир'я

На російському телебаченні виникли дискусії щодо перемир'я. Обговорюють заяви про 30 днів тиші, зокрема згадують, що раніше Пєсков і Путін висловилися про те, що перемир'я їх не влаштовує. Крім того, вони не розуміють, які саме цілі має СВО, і очікують, що Путін надасть роз'яснення.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що в російському телебаченні зараз панує сумбур. Поява Дональда Трампа на політичній арені всюди сіє хаос, зокрема й у російському ефірі.

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"Ви звернули увагу? Там виникли дискусії, плюралізм і різні думки. З одного боку – "партія війни", яку представляє відомий, так би мовити, Артьом Шейнин. З іншого – обережна, маневрена "партія миру", яку втілює Юсін. Ці дискусії спалахують регулярно", – сказав Ігор Яковенко.

Основні ресурси в "партії війни"

Він додав, що раніше "партія миру", яку зараз відстоює Юсін, була загнана в підпілля. За слово "мир" можна було сісти за ґрати. Після приходу Трампа, вони почали говорити голосніше.

Попри те, що ведучий Шейнин намагається знову загнати Юсіна "під лавку", той опирається. "Партія війни" домінує, адже на її чолі стоїть Владімір Путін. Основні ресурси – у партії війни,

– додав Ігор Яковенко.

Він зауважив, що мікрофон тримає саме "партія війни". Зокрема до них належать ведучі, які втілюють в життя наративи російської пропаганди: Артьом Шейнин, Владімір Соловйов і Ольга Скабєєва. Попри це, "партія миру" вже потроху починає робити якісь заяви.