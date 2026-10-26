У ПС пояснили, як реактивні БпЛА долітають до Рівненщини, Волині та інших областей Заходу
Російські окупанти модифікують реактивні безпілотники для ударів по західних областях України та випробування їхньої дальності. Для збільшення запасу пального ворог зменшує або повністю знімає з дронів бойову частину.
Про це в подкасті "ЦЕ БАЗА" видання "РБК-Україна" розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, за своїми тактико-технічними характеристиками реактивний безпілотник вже наближається до крилатої ракети.
Що розповів Ігнат
У "Шахедів" усе корисне навантаження складається з розвідувальної апаратури, засобів протидії РЕБ, бойової частини та оптики. Реактивний двигун і пальне також мають значну вагу.
Якщо частину корисного навантаження прибрати, ту ж бойову частину, він може полетіти далі й, наприклад, провести розвідку на території західних областей,
– пояснив військовий.
Таким чином росіяни тестують реактивні дрони на дальність польоту у напрямку Рівненщини, Волині, Хмельниччини та Львівщини.
Модель "Герань-5" за формою та крилами вже більше схожа на крилату ракету, тому у військах її називають "ракета-дрон".
Нагадаємо, як раніше повідомлялося, тривалі польоти російських безпілотників над західними регіонами можуть виконувати функцію розвідки розташування українських радіолокаційних станцій і систем ППО.