Як Росія хоче залякати українців вкидами про повістки і масову мобілізацію

Росія програє Україні не лише на полі бою, але й на інформаційному фронті. Величезна російська пропагандистська машина раз за разом зазнає фіаско, проте, не полишає спроб зі створення альтернативної реальності. Щоправда, не вірити пропаганді вже починають і самі росіяни.

Класичним для росіян ІПСО є власне трактування заяв українських чи світових посадовців, звісно, з перекрученнями, вириванням шматків фраз з контексту та "підгонкою" під реалії, що існують в самій Росії.

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Як працює / спрацювало вороже ІПСО: розглядаємо на конкретному прикладі

25 жовтня ЗМІ опублікували інтерв'ю з начальником Київського міського центру комплектування (нова назва воєнних комісаріатів) Юрієм Максимівим. Серед іншого, він сказав, що мобілізація в Україні триватиме, а також пояснив процес та алгоритм вручення повісток.

Наведемо прямі цитати офіцера:

"Існує необхідність у доукомплектуванні, доповненні. Ми повинні збільшувати свій потенціал, нарощувати складову. Всі ми бачимо, що наше військо на певних напрямках впевнено веде наступальні дії. Звичайно, що ми повинні мати значну кількість особового складу сил оборони. Я вважаю, що мобілізація триватиме. Це необхідність".

"Немає заборон щодо місця вручення повісток. Жодної. В законодавстві не вказано, що оповіщення можливе, наприклад, виключно за домашньою адресою чи на роботі, чи в місці відпочинку. Закон каже про оповіщення шляхом вручення повістки. Все".

"Повістку варто очікувати всім військовозобов'язаним особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто є військовозобов'язаним".

У ліді до інтерв'ю було розміщено редакторську анотацію, що акцентує свою увагу на так званих "мобілізаційних рейдах", а саме – "рейди, під час яких видають повістки, триватимуть. Виписати їх можуть у будь-якому місці та в будь-який час доби".

Обережно, працює ІПСО

Сам пан Максимів такого не казав, тобто це трактування редактора чи автора. Ба більше, Максимів декілька разів сказав у інтерв’ю, що "рейди" є переважно виховною мірою, повістка –не вирок, як у Росії, а фактично запрошення на "співбесіду". При цьому браку охочих вступити до лав захисників не існує.

Інтерв'ю стало вірусним, його за добу прочитали сотні тисяч людей. Звісно ж, не могли на нього не звернути увагу й у Росії. Тамтешні пропагандисти почали створювати однотипні матеріали, роблячи акцент саме на "ліді", тобто на тому, що Максимів не говорив (у росіян він чомусь став Максимовим) і ця помилка розлетілася по всій мережі.

Лід – це стислий виклад журналістського матеріалу (одне чи кілька речень), що розміщується після заголовку й перед основним текстом.

Далі вирвані з контексту та навмисно підсвічені фрази потрапили в телеграм, де на них звернули увагу українські телеграм-канали, запустивши "модифікований" росіянами "продукт" вже для вітчизняного інформаційного простору.

Завданням росіян було прив'язати необхідність мобілізації в Україні до втрат особового складу.

Росія, яка по 10 разів "знищила" українську авіацію та ППО, також чимало разів заявляла, що "втрати ЗСУ" складають понад 400 тисяч (це, до речі, без урахування кількох десятків тисяч "убитих" польських найманців-жовнірів). Сама ж Росія втратила лише кілька тисяч військових (насправді ж цифра вбитих окупантів незабаром перевалить за 70 тисяч, а техніки у ЗСУ стало більше, ніж перед вторгненням).Таким чином, Росія створює власну альтернативну реальність, де перемагає на всіх фронтах, от тільки чомусь "вигрібає" раз за разом.

Ну, а головний розрахунок пропагандистів був на те, щоб ототожнити мобілізацію в Росії та Україні.

Мобілізація курця vs Мобілізація здорової людини

У Росії мобілізація на війну з Україною набула форм "полювання на людей", коли так званих "громадян" Росії здебільшого силою примусу, рідше – обманом чи маніпуляціями заганяють до армії, а потім женуть на забій в Україну – без підготовки, амуніції, зброї та техніки, а особливо – без варіантів.

Так звані "громадяни" Росії не мають ніяких прав та можливостей уникнути "призову" (поява у російському воєнкоматі – це пряма гарантія того, що за кілька днів людина опиниться на фронті, а за 2 – 3 тижні чи навіть раніше (залежно від роботи РЖД) – повернеться додому у домовині. Російські "мобілізовані" фактично перебувають у стані рекрутів часів Царату, тобто рабів зі зброєю, тобто – "гарматного м’яса".

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В Україні ситуація докорінно інша (ви можете просто порівняти ролики "мобілізаційних рейдів" в Україні та Росії, їх чимало в мережі). Також абсолютно не співставна кількість "рейдів", ба більше, виявлені в Україні "перегини на місцях" відразу стають відомими завдяки ЗМІ, після чого чиновникам з погонами доводиться вибачатись, а деяким виправляти свою провину на іншому місці роботи. Саме так працює громадянське суспільство.

В Україні ніхто не палить "воєнкомати" та не вбиває воєнкомів, на відміну від Росії. В Україні ніхто не ставить під сумнів необхідність мобілізації та не виходить на вулиці з протестами проти неї. Україна не набирає дивізії з-поміж "зеків" та не створює бригади найманців-мародерів.

Україна веде справедливу війну, це на нас напала Росія, а тому мотивації воювати та захищати Батьківщину вистачає. Вже у перші часи великого вторгнення біля "воєнкоматів" по всій Україні стояли черги, більшість з цих людей незабаром вступили у бій з окупантами й були тими, хто зупинив, а згодом і змусив тікати ворога під Києвом, Сумами, Харковом та іншими містами.

Черги з добровольців не зникли й у наступні місяці, не існує проблеми з охочими й нині – це достеменний факт. Сотні тисяч українців повернулися додому з-за кордону захищати власну країну. І це були не лише мешканці сусідніх Польщі чи країн Балтії. Додому боронити Україну повертались з далеких Португалії, США, Бразилії та Філіппін.

Без варіантів

Завдяки свідомості та почуттю обов'язку власних громадян, Україна змогла не лише вистояти у найскладніші часи, але й накопичити резерви та перейти у контрнаступ. При цьому ми не кидаємо у бій не обстріляних "мобіків" – українці проходять тривалий та професійний вишкіл, зокрема й за кордоном.

Вони екіпіровані та мають найсучаснішу зброю, ситі та у теплі, отримують достойну зарплату, з якою їх не обманюють, як росіян, мають надійний інтернет та усю можливу підтримку та повагу не лише українського суспільства, але й всього цивілізованого світу, а головне – мотивовані захищати свою землю та вбивати окупантів. Всього цього російські "частково мобілізовані" позбавлені.

Іншого виходу просто не існує. Це реальність на багато років (якщо не поколінь) наперед і її не змінить ані поразка Росії та створення буферної зони, ані повалення режиму Путіна. Бо наш ворог – не лише Путін чи його посіпаки, а переважна більшість росіян. Вони марять імперською величчю та живляться ресентиментом, не хочуть визнавати сам факт існування України, а українців хочуть знищити.

Весь світ побачив, що Росія прийшла знищувати все українське, не шкодує ані літніх людей, жінок, ані дітей. Вбивства та масові страти цивільних, викрадення, тортури, депортації – є частиною російської державної політики геноциду. Якщо ти не воюєш проти росіян, ти вмираєш. Якщо зраджуєш Батьківщину та береш з рук окупантів "російський паспорт" – ти все одно вмираєш, як "мобік" чи жертва чергової провокації "визволителів". Або просто через те, що в тебе вдома є пральна машина, а у представника "вищої раси" – ні, у твоєму селі є асфальт та інтернет, а заздрісний окупант про таке навіть не чув.

Чи можна це все порівнювати з так званою "мобілізацією" в Росії? Питання риторичне.

Україна, щоб вижити, бере за основу принцип Ізраїлю. Ця маленька країна опинилася у ворожому оточенні, що має значну перевагу в ресурсах, найперше – людських. Тому ізраїльтяни створили модель, коли всі громадяни країни за потреби можуть стати воїнами.

Україна також має сусіда, який бажає нам смерті та переважає нас ресурсно, а тому єдиний вихід – перетворення на націю воїнів, якщо, звісно, ви бажаєте залишатись громадянином України. Це потребує докорінних змін і вони вже почалися. Саме про це, як зміг, розповів начальник Київського міського центра комплектування Юрій Максимів.

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