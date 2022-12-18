Як Росія намагалася захопити Київ: NYT опублікував детальний план

Журналісти The New York Times показали детальний план руху росіян на Київ, який їм надали Головне управління розвідки України. Документ свідчить, що першою колоною до Києва 24 лютого вирушали бійці російських підрозділів ОМОН і СОБР.

Про те, що відбувалося у лавах російських окупантів 23 та 24 лютого – читайте далі.

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Окупанти не знали, куди їдуть і думали дійти до Києва за 18 годин

Як свідчать оприлюднені документи, 23 лютого 27-річний російський солдат мотострілецької бригади Микита Чибрін зі своїм підрозділом святкував день захисника в таборі. Його командир сказав, що вже завтра – тобто 24 лютого – він з товаришами поїде в Україну "вибити деяке гімно".

Перед світанком 24 лютого Чибрін з товаришами завантажився в гусеничний бронетранспортер. За його словами, у них не було жодних інструкцій та розуміння, куди вони прямують.

За словами іншого російського військового, який дислокувався у Білорусі, він дізнався, що їде на війну, лише за годину до того, як його підрозділ почав марш. Наказ був водночас простим і надзвичайно оптимістичним: слідувати за транспортним засобом попереду та дістатися Києва протягом 18 годин.



План, як Росія намагалася захопити Київ / Фото The New York Times

Але колона одразу загрузла. За словами російського солдата, тільки на перетин кордону з Україною знадобилося понад добу. Але ситуація для росіян лише погіршувалася. Бортовий журнал день за днем фіксував:

затримки,

українські атаки,

сотні поранених і загиблих солдатів та знищених машин.

Секретні накази для інших російських підрозділів, отримані The New York Times, були видані лише за кілька годин до оголошення Путіна про початок "спеціальної військової операції". Одразу 4 незалежні військові аналітики зазначили, що ці документи заслуговують довіри.

Накази для частини 26 танкового полку передбачали можливий опір з боку українців. Але росіяни все-таки запланували майже безперешкодний 24-годинний ривок від кордону України з Росією до точки біля річки Дніпро – приблизно на 402 кілометри.

За планом окупантів, підрозділ мав окопатися приблизно за 2 години їзди до Києва і блокувати українські війська, які просуватимуться з Півдня та Сходу. Підрозділ мав виконати завдання самостійно.

Сил і засобів для посилення немає,

– мовиться у військових наказах росіян.

Путін визнав, що прорахувався

Крім того, ще у березні під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом президент Росії Владімір Путін визнав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому говорили.

"Імовірно, це буде набагато складніше, ніж ми думали. Але війна на їхній території, а не на нашій. Ми велика країна, ми маємо терпіння", – цитує видання Путіна.

Один з представників країн-членів НАТО заявив, що Путін готовий погодитися на загибель або поранення 300 000 російських військовослужбовців. Це приблизно втричі більше, ніж його нинішні втрати.