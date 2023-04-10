Путін повністю контролює усі церкви в Росії та це ж збирався зробити й в Україні: аналіз ISW

У громадян Росії немає свобод віросповідання, завдяки політиці Кремля. Разом з тим окупанти намагаються запроваджувати свої недемократичні релігійні порядки на захоплених територіях. У цьому, зокрема, впевнені західні аналітики.

У понеділок, 10 квітня, Інститут з вивчення війни опублікував звіт, у якому, серед іншого, йдеться про те, що російська влада систематично пригнічує релігійну свободу в Росії. На думку експертів, це є навіть елементом державної політики Путіна.

Дивіться також Побиття військового священниками УПЦ МП у Хмельницькому: усе, що відомо про кричущий інцидент

Репресивне законодавство

Ще у 2016 році у ворожій державі набув чинності "закон Ярової". Згідно з ним всі релігійні організації та церкви мають бути зареєстровані. Як зазначають фахівці, ця ініціатива забороняє проповідування, молитви, розповсюдження релігійних матеріалів та іншу діяльність, якщо та суперечить "офіційній, єдиноправильній повістці".

Російський уряд відмовляється реєструвати небажані релігійні організації. З 2016 року російська влада використовувала широкі положення Закону Ярової, щоб переслідувати американських баптистів і місіонерів п'ятидесятників, які діють у Росії, заборонити більшу частину місіонерської діяльності мормонів і спалити розповсюджені за кордоном Біблії, які належним чином не зареєстровані в державі,

– йдеться в матеріалі.

Окрім того, там зазначено, що Кремль переслідує, зокрема, такі релігійні меншини у своїй країні:

членів Міжнародного товариства свідомості Крішни;

членів Фалуньгун;

адвентистів сьомого дня;

Свідків Єгови;

римо-католиків;

пресвітеріан;

методистів;

старообрядців (поморських староправославних);

лютеран;

членів Української реформатської православної церкви та філії Російської православної церкви за кордоном (РПЦЗ).

Скажімо, у 2022 році було ув'язнено щонайменше 48 Свідків Єгови, які жили та провадили свою діяльність в Росії. А у 2019 році ворожа поліція заарештувала та депортувала двох американських місіонерів-мормонів. І це ще далеко не всі випадки.

Експорт політики терору

Як зазначають аналітики, Кремль намагається впровадити свою державну політику релігійного переслідування на території тимчасово окупованої України. Зокрема, за допомогою "закону Ярової" та так званих "антиекстремістських законів".

У 2021 році Генеральна прокуратура Росії визнала "небажаними" чотири групи євангельських християн з Латвії та України, фактично заборонивши організації в Росії. Російська влада в окупованому Мелітополі в серпні 2022 року провела обшук в будинку українського євангельського пастора та звинуватила пастора у зв'язку з тими самими небажаними організаціями, які російська влада заборонила в Росії у 2021 році,

– зазначили в ISW.

Окрім того, там констатували, що МВС ворожої держави на Херсонщині ліквідувало підпільну громаду Свідків Єгови в Новософіївці в січні 2023 року через нібито 4 000 одиниць "забороненої літератури".

Україна бореться з московськими попами

Експерти наголошують, що російські окупаційні посадовці репресують українські релігійні громади на захоплених теренах ще з 2014 року. Наприклад, ватажок загарбників на Донеччині Захарченко заявляв, що його "влада" визнає лише Російську православну церкву Московського патріархату, католицизм, іслам та юдаїзм, а інші релігії – ні.

Після цього всього не дивно, що українці так активно борються проти УПЦ Московського патріархату, адже в цій церкві, очевидно, служать не "ченці", а агенти ФСБ в рясах, що мають намір експортувати політику терору релігійних організацій Росії в нашу державу.

Власне, про те як громадяни нашої держави упродовж 8 квітня протистояли ворожим попам, читайте у матеріалі 24 Каналу за посиланням.