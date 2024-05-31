"Росія перемагає, Україна програє, а у війні винен Захід": 7 фейків, які Кремль поширює в Європі

Росія активно намагається засмічувати голови європейців своєю пропагандою в надії послабити підтримку України союзниками. Для цього росіянами створено цілу мережу для поширення фейків та ворожих наративів. Це маргінальні мережеві ресурси, тролі в соцмережах, агенти впливу Росії в Європі й, нажаль, деякі політики, а також корисні ідіоти серед місцевих активістів і ЗМІ.

24 Канал зауважує, що більшість адекватних ЗМІ на російські "вкиди" не реагують, а також розповідає про основні теми російської пропаганди, над поширенням яких ворог активно працює в Європі.

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Брехливий наратив 1. "Росія перемагає, Україна програє"

Російський наступ у Харківській області дав привід проросійським агентам впливу знову стверджувати, що Україна програла у війні. Проросійські новинні вебсайти в унісон вихваляли "воєнні успіхи" Росії під час її наступу на Харківську область. Однак провідні медіа світу показали справжню картину з місця подій.

Російські окупанти розбомбили цивільну інфраструктуру, зокрема гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові, вбили та поранили понад 100 мирних жителів.

Росіяни за два тижні захопили десяток сіл та зруйнували містечко Вовчанськ. При цьому, згідно із заявами українських керівників та висновків військових експертів, росіяни під час наступу зазнали великих втрат, а сам їхній наступ "видохся" та конкретно забуксував.

Російські пропагандистські ЗМІ та проросійські сайти в Європі називають захоплення росіянами нових населених пунктів в Україні "звільненням".Для таких сайтів, як-от reseauinternational, sputniknews.africa, qactus, lemediaen442, geopolitique-profonde.com, egaliteetreconciliation, lecourrierdesstrateges, omertamedia, newsnet, stratpol, це говорить вже про "перемогу Росії".

Враховуючи, що законна влада України називає це "тероризмом", а цивілізований світ з цим погоджується, такі ЗМІ за свої публікації можуть бути звинувачені за "виправдання тероризму".

Брехливий наратив 2. "У війні винен Захід"

Це давній та вже “класичний” наратив російської пропаганди, щоб виправдати війну Путіна та незаконне вторгнення військ Росії в Україну.

Ця маніпуляція підкріплюється вірою певної аудиторії в так звану світову змову та конспірологічні теорії. Винуватцями призначають "таємний світовий уряд", глобалістів, Сороса, НАТО, але не Путіна, який ухвалив та офіційно оголосив своє рішення про вторгнення в Україну.

Проросійські вебсайти у Європі звинувачують Захід у проксі-війні проти Росії в Україні та у фінансуванні війни. Заангажовані медіа також пишуть, що нібито "Путіна спровокували", що він "потрапив у пастку". Насправді війна нібито може швидко закінчитися, якщо Путін виведе війська з України, і тоді Заходу не буде потрібно постачати Україні зброю.

Брехливий наратив 3. "В Україні Росія воює з військами НАТО"

Вебсайти mondialisation, omertamedia, newsnet, reseauinternational, sputniknews продемонстрували стандарти заангажованих публікацій, звісно, на стороні агресора – Росії.

Після того як російська пропаганда обіцяла захопити Київ за три дні, а потім – за два тижні, Москва шукає виправдання провалу своєї так званої "спеціальної операції".

Найпростіше виправдання – проти Росії воює ледь не увесь світ. Хоча насправді російським окупантам протистоять лише Збройні Сили України, які використовують сучасне західне озброєння, надане союзниками.

Фейками про присутність військ Франції та інших західних держав в Україні та перекручуванням змісту заяв західних політиків Кремль створює собі привід стверджувати, що російські війська воюють проти НАТО та вдаватися до погроз державам ЄС.

Брехливий наратив 4. "Росія має право на агресію"

Виправдання війни Росії – один із ключових наративів російської пропаганди. Його активно підтримують проросійські сайти у Франції та Німеччині. В основі фейку лежить ревізіоністське твердження про буцімто право Росії на "історичні землі".

Пропагандистські сайти, зокрема reseauinternational, без жодних застережень пишуть, що ціль росіян – Одеса.

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Водночас французьке видання заперечує, що Росія взагалі хотіла захопити Київ, хоча війська Путіна два місяці воювали на підступах до столиці України до моменту, коли були змушені відступити. Для виправдання захоплення росіянами Донбасу видання reseauinternational і lesmoutonsenrages пишуть, що нібито Донбас – культурний центр Росії (хоча очевидно, що це неправда).

Новий наступ на Харків та бомбардування міста проросійські сайти lesakerfrancophone і reseauinternational виправдовують "помстою росіян".

Брехливий наратив 5. "Україна – зло"

Очорнення та знелюднення супротивника у війні – один із 10 засадничих методів пропаганди. Ним активно маніпулюють російські державні ЗМІ та проросійські медіа у Європі. Українців виставляють "нацистами", "терористами", "вбивцями", а росіян – "добрими" і "захисниками".

Знелюднення опонента допомагає воєнній пропаганді Кремля виправдати його незаконну та геноцидну війну. Також це допомагає заперечувати скоєння воєнних злочинів або применшувати їхню значущість та масштаби.

Крім того, створення образу жорстокого нелюдського ворога сприяє мобілізації у самій Росії.

Україну також представляють як загрозу фермерам Європи, однак завжди замовчують позитивні сторони європейської інтеграції Києва.

Брехливий наратив 6. "Західні лідери – також зло"

Демонізація керівників держав Заходу – один з улюблених наративів російської пропаганди. Ціллю стають всі держави та лідери, які допомагають Україні у відбитті агресії Росії. При цьому проросійські вебсайти критикують зовнішньополітичні рішення урядів Франції, Німеччини та інших держав. Захід звинувачують у всіх бідах та перебільшують будь-які його недоліки. Ці наративи вмонтовуються у теорії світової змови.

Так, для посилення свого наративу проросійські коментатори поширили фейк про причетність до замаху на словацького прем'єра Фіцо Заходу, ЦРУ та України (ця інформація була офіційно спростована).

Найбільше ж критики та дезінформації вилили на президента Франції Макрону через його заяву про готовність відправити військових інструкторів в Україну.

Брехливий наратив 7. "Китай, Росія і БРІКС – справжні провідники нового та справедливого світового порядку"

На противагу США, Заходу та ЄС проросійські та антизахідні коментатори вихваляють союз Росії та Китаю та постійно пишуть про мультиполярний світ. Захід називають "імперією", а Росію та Китай виставляють у позитивному світлі. В одному з матеріалів проросійське пропагандистське видання Strategika бере інтерв'ю в ідеолога російського фашизму (рашизму) Дугіна, якого називають "мозком Путіна”.

Але це справжній постріл в ногу, адже людожерські ідеї Дугіна, який заперечує свободу волі та права людини, як взірець пропонує деспотичну архаїку та тоталітарні "скрєпи" – це саме те, чого бояться навіть критики ЄС, на яких, власне, російська пропаганда і була розрахована.